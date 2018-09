Nuovo vita | nuova casa | Demi Lovato volta pagina dopo l’overdose

Spunta il 4 settembre un Nuovo aggiornamento per WhatsApp : novità per iPhone : Da alcune settimane a questa parte, parlando del nuovo aggiornamento di WhatsApp, ci si concentra soprattutto sulle novità che verranno implementate durante il mese di novembre, quando il pubblico potrà contare finalmente su uno spazio di archiviazione illimitato grazie a Google Drive. Dopo aver precisato alcuni aspetti riguardanti anche la crittografia dei dati memorizzati nella propria area, con un apposito articolo pubblicato nella giornata ...

Android - Nuovo bug / Smartphone vulnerabili : ecco cosa fare per evitare dei rischi : Android, nuovo bug: Smartphone vulnerabili, ecco cosa fare per evitare dei rischi. Con Android P Google rimetterà tutte le cose in ordine per la gioia di tutti gli utenti.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 15:41:00 GMT)

Fiat 500X - restyling del crossover italiano : Nuovo look/ Fari Full Led - nuovi motori - e tante altre novità : Fiat 500X, restyling del crossover italiano: nuovo look. Fari Full Led, nuovi motori, e tante altre novità per il piccolo suv costruito nello stabilimento di Melfi, in Basilicata(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 09:02:00 GMT)

Lo Studio Enterprise fa 13 : ecco il Nuovo anno accademico. Tante novità in rampa di lancio : Oltre ai maestri ospiti che renderanno visita alla scuola durante l'anno, gli allievi dei corsi avanzati avranno tra i docenti in pianta stabile anche Massimo Lopez , un grande personaggio del mondo ...

La Vita in Diretta : Fialdini e Timperi nel Nuovo pomeriggio di Rai1. Si gioca anche qui : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi nel nuovo studio de La Vita in Diretta A Rai1 si gioca. Non solo Caterina Balivo, con il suo nuovo programma Vieni da Me ispirato all’Ellen Degeneres show, anche La Vita in Diretta 2018/2019 riserverà dei “momenti a sorpresa“. La nuova coppia composta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi sarà protagonista di giochi ed esperimenti che promettono di sollecitare reazioni ed emozioni nel ...

Ludovica Valli ha un Nuovo amore/ Uomini e Donne : l’ex tronista si è fidanzata - “La vita è imprevedibile!” : Forse il cuore della tormentata Ludovica Valli ha trovato pace. l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, dopo la storia finita male con Fabio Ferrara ha un nuovo amore.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:58:00 GMT)

Il calcio - e la vita - secondo Borriello : ecco il Nuovo imperatore di Ibiza : Marco Borriello ha cambiato più donne o squadre? Per trovare la prima risposta toccherebbe correre dietro al gossip da cronaca rosa con il rischio di perdersi in un dedalo di veline, letterine, e ...

Bonus insegnanti - le novità del Nuovo anno scolastico : come spendere i soldi : Può essere utilizzato per le spese sostenute per l'aggiornamento professionale e per la formazione. Il Miur ha messo a...

myTube! si aggiorna : introdotto un Nuovo tema e diverse novità : myTube!, uno dei client unofficial di YouTube più apprezzati sul Microsoft Store, si è aggiornato questa mattina per Windows 10, Windows 10 Mobile e Xbox introducendo diverse novità, tra cui un nuovo tema completamente scuro o chiaro. Changelog Aggiunto il tema “Full Black / White”. Aggiunta la velocità di riproduzione 0,75x. La velocità di riproduzione selezionata persisterà tra i video. I video inviati dal proprietario della ...

Maddalena Corvaglia - la svolta di vita : la foto clamorosa in riva al mare. Chi è il suo Nuovo amore : Un nuovo amore per Maddalena Corvaglia . È la stessa ex velina di Striscia la notizia ad uscire allo scoperto su Instagram, presentando ai follower l'uomo che ha sostituito nel suo cuore l'ex marito ...

Nuova eruzione sull’Etna : attività stromboliana dal Nuovo cratere di Sud-Est [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

Nuova eruzione sull’Etna : attività stromboliana dal Nuovo cratere di Sud-Est : Dal nuovo cratere di Sud-Est dell’Etna da ieri sera si registra attività stromboliana con emissione di brandelli di magna incandescente e cenere lavica, e un trabocco di lava. I fenomeni, monitorati dall’Ingv di Catania, sono confinati nella zona sommitale. I tremori nei condotti magmatici interni del vulcano attivo più alto d’Italia si mantengono su livelli medio-alti. L’emissione di cenere non ha al momento conseguenze ...

Il commissario della Figc è un Nuovo cittadino di Bevagna : "Mi regalate un pezzo di vita" : Un emozionato Roberto Fabbricini giovedì mattina è stato ricevuto in Comune per il riconoscimento: "Ricordo ancora le corse in bici..." , UMWEB, Bevagna. "Nella mia vita ho ricevuto tantissimi ...

Novità a Milan Tv : Giorgia Palmas è il Nuovo volto del canale rossonero : Milan Tv Giorgia Palmas. Il Milan si appresta a iniziare la nuova stagione, la prima con la presenza in panchina dall’inizio di Rino Gattuso, con una Novità importante che coinvolge il canale tematico ufficiale del club, Milan TV. L’emittente, visibile sotto forma di rete opzionale sul bouquet di Sky al tasto 30, ha infatti ingaggiato […] L'articolo Novità a Milan Tv: Giorgia Palmas è il nuovo volto del canale rossonero è stato ...