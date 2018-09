Nuova esplosione sull’Etna | immagini impressionanti

agi

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Tre esplosioni a due-tre ore di distanza l'una dall'altra, e poi i funghi di fumo e cenere. L'Etna ha dato spettacolo, questa mattina, facendo sentire il proprio ruggito in diversi comuni della provincia di Catania, ma per i vulcanologi che seguono da sempre il vulcano gli eventi rientrano nella "normalità". "È stato un evento modesto e del tutto normale per l'Etna, solo che da un po' di tempo non ne vedevamo cosi'. Nel 2013 vi furono centinaia di esplosioni simili", spiega all'AGI Boris Behncke dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che è riuscito a cogliere la primadelle 8.36 con una macchina fotografica in modalità videoregistrazione. L'attività riguarda il "puttusiddu", ovvero la bocca orientale del Nuovo Cratere di Sud-Est ...