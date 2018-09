Novità MSC Crociere | nel 2019 tappa a Napoli per un giorno intero

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Il Mar Mediterraneo, prima destinazione crocieristica del Vecchio Continente, continua ad attrarre un numero sempre maggiore di turisti. In particolare MSC, la più grande compagnia dia capitale privato al mondo e leader di mercato in Europa, sta registrando nel Sud Italia interesse sempre crescente con un numero sempre maggiore di crocieristi che richiede gradisce e un considerevole aumento di richiesta. Per questo motivo MSCha deciso di potenziare l’offerta aggiungendo nell’itinerario della prossima estate di MSC Fantasia unafissa a, sempre più richiesta dai turisti perché ricca di storia e per via della sua posizione strategica che permette di raggiungere facilmente alcuni dei siti turistici e culturali più famosi al mondo. La nave, quindi, sarà ormeggiata in porto ogni giovedì per l’intera giornata – dalle 7:00 alle 17:00 – dal prossimo 25 ...