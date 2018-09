Norme anti-corrotti Le garanzie travolte da una stretta inefficace

Ddl anticorruzione - Di Maio : “È in arrivo con tutte le Norme attese da anni. Sì a daspo e agente sotto copertura” : “Il disegno di legge anticorruzione è in arrivo e conterrà norme aspettate per anni e non fatte perché la politica aveva paura di farle. Dentro ci sono tutte le nostre grandi battaglie, dal daspo per i corrotti all’agente sotto copertura. Toglieremo le mani dalla marmellata a tanti furbi coperti da altri governi”. Lo ha annunciato il ministro per il Lavoro Luigi Di Maio, intervistato da Peter Gomez alla festa del Fatto ...

Colombia - niente quorum : fallisce referendum su Norme anticorruzione : La Colombia, nella classifica dei Paesi più virtuosi del mondo stilata da Transparency International , occupa una posizione molto bassa: novantaseiesima su un totale di 180 nazioni analizzate.

Migranti : Nicolini - Diciotti? Crudele e disumano - Salvini viola tutte le Norme : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) - "Siamo davanti a un sequestro di persona. Salvini non sta solo tenendo in ostaggio i 177 disperati a bordo della Diciotti, persone con lo status di naufraghi e quello di potenziali rifugiati, gente che non ha commesso nessun reato e che si trova in una condizione di el

Dei nuovi scatti mostrano Google Pixel 3 XL con una fotocamera dietro e due davanti (oltre all’eNorme notch) : Questa ennesima sfilza di foto rubate al presunto Google Pixel 3 XL in un vagone della metro ci pongono davanti due chiavi di lettura L'articolo Dei nuovi scatti mostrano Google Pixel 3 XL con una fotocamera dietro e due davanti (oltre all’enorme notch) proviene da TuttoAndroid.

Antiriciclaggio - Cassazione : “Anche ai procedimenti in corso vanno applicate le Norme più favorevoli ai trasgressori” : In arrivo sconti sulle sanzioni per gli amministratori di istituti di credito e società finanziarie che hanno violato la normativa Antiriciclaggio. E’ la conseguenza di una sentenza della seconda Sezione civile della Cassazione, che dà una interpretazione molto estensiva del principio del favor rei sulle sanzioni. La Suprema Corte ha disposto “l’immediata applicabilità” ai procedimenti pendenti, compresi quelli con ...

Nave italiana riporta migranti in Libia - l'Ue vuole indagare. Salvini : 'rispettate le Norme' : La Asso 28 è accusata di di respingimento. 'Le attività si sono svolte sotto il coordinamento della Guardia costiera di Tripoli' replica il governo italiano -

La vendita delle SIM Iliad potrebbe non rispettare le Norme antiterrorismo : Dalla senatrice Annamaria Parente arriva un’interrogazione al fine di chiarire se Iliad rispetti le normative in materia di antiterrorismo L'articolo La vendita delle SIM Iliad potrebbe non rispettare le norme antiterrorismo proviene da TuttoAndroid.

Di Maio : Iliad deve adeguarsi alle Norme antiterrorismo : 'Il nuovo gestore di telefonia Iliad rispetta le normative vigenti in materia di antiterrorismo, che prescrivono l'identificazione di chi compra una carta sim? E qual è il piano di investimenti per l'...

Turchia : approvate Norme capestro antiterrorismo per 3 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Norme più leggere per gli eventi. Bond : ' È stato fatto un buon passo in avanti - ora lavoriamo per risolvere le ultime criticità'. : 'La circolare emessa oggi dal Ministero degli Interni che alleggerisce il carico burocratico per l'organizzazione di eventi è un piccolo, ma significativo passo a sostegno del mondo del volontariato': ad affermarlo è il deputato di Forza Italia, Dario Bond. 'Non bisogna certo abbassare la guardia, ma le Norme introdotte un anno fa rischiavano di far chiudere molte ...

Così le Norme antiterrorismo 'ammazzano' le manifestazioni di quartiere : "Costi elevati e troppa burocrazia" : Del resto gli spettacoli al parco San Giovanni sono stati in grado di attirare anche circa 2mila presenze. Un numero quest'anno probabilmente impensabile perché, è stato rimarcato durante la ...

I fondi della Lega e le Norme garantiste : Lasciando da parte la richiesta di condanna in appello di Umberto Bossi a un anno e dieci mesi nel processo di Genova sui fondi della Lega, c’è da registrare ieri la decisione del tribunale del Riesame che ha stabilito che nella ricerca dei famosi 49 milioni è corretto sequestrare il denaro dei cont

Migranti - Salvini 'Cambiare Norme e fare della Libia un porto sicuro'. E sulle sanzioni alla Russia 'Veto italiano è la soluzione finale' : ... 'ci sia un dossier economico ricco di nomi di aziende italiane pronte a investire in Russia e di aziende russe pronte a collaborare alla crescita dell'economia italiana'. I rapporti con la Russia e ...

Nuovo mistero dell'antico Egitto : rinvenuto un eNorme sarcofago sigillato : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArtemisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...