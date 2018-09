“Non ce l’ha fatta” Taranto choc | muore a soli 12 anni La folle corsa in ospedale | poi

caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Una notizia agghiacciante che ha immediatamente sconvolto l’Italia intera per la sua drammaticità. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio a. Una ragazzina di dodiciè caduta da un balcone al terzo piano di uno stabile in via Cesare Battisti 167, in cui viveva. Ricoverata in gravissime condizioni, purtroppo non cefatta. A darne notizia sono i quotidiani locali secondo cui i medici hanno accertato la morte cerebrale per la piccola. In un primo momento le speranze erano ancora accese, ma sono tramontate immediatamente. Il tragico episodio si è consumato nel primo pomeriggio per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118.Secondo una primissima e sommaria ricostruzione, pare che il volo della dodicenne sia stato in qualche modo attutito dai fili di un balcone usati per stendere il bucato ma ...