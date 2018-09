"Penso sia un terribile messaggio":così Donald Trump, parlando al sito conservatore The Daily Caller, ha commentato la decisione della Nike di ingaggiare come nuovo testimonial Colin Kaepernick il giocatore di football che fece infuriare il presidente. Infatto nel 2016, durante il rituale pre-match con l'inno americano in sottofondo,l'ex quaterback dei 49ers, decise di inginocchiarsi per protestare contro le violenze della polizia nei confronti degli afroamericani.(Di mercoledì 5 settembre 2018)

