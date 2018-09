New York | passeggeri in quarantena al Jfk «Febbre e tosse a bordo | aereo isolato»

New York - passeggeri si sentono male : aereo da Dubai in quarantena al JFK : NEW York ? Febbre a 40, tosse convulse: questi i sintomi che hanno scatenato l?allarme a bordo del volo Emirates 203 diretto da Dubai a New York. Molti passeggeri si sono sentiti male...

New York : al centro degli acquisti Toll Brothers : Ottima performance per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che scambia in rialzo del 2,46%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World ...

X Factor 12 - Asia Argento è stata fatta fuori. Mistero sul suo sostituto. Manuel Agnelli la difende e attacca il New York Times Guarda il ... : di Ida Di Grazia L'atteso annuncio sul giudice che sostituirà Asia Argento a X Factor , il talent di Sky che inizierà giovedì 6 settembre , non ci sarà. Durante la conferenza stampa di questa mattina ...

New York - febbre e tosse su volo da Dubai : passeggeri in quarantena allo scalo Jfk|Live Il video ripreso dal passeggero : L’allarme scattato dopo che dieci passeggeri si sono sentiti male. Controlli medici a bordo per altri cento. Poi lo sbarco. Non è esclusa un'intossicazione alimentare

New York - aereo in quarantena all’aeroporto JFK : bloccati passeggeri con tosse e febbre. Il personale sanitario a bordo : Un intero aereo è stato messo in quarantena sulla pista d’atterraggio a New York. Sembra infatti che alcuni passeggeri abbiano accusato forti malesseri – attacchi di tosse e febbre – a bordo del volo Emirates EK 203, proveniente da Dubai e atterrato all’aeroporto JFK alle 9.18 ora locale (le 15.18 in Italia), dopo una traversata di 14 ore. Mentre le prime notizie parlavano di un centinaio di persone (sulle 500 totali a ...

New York : aereo da Dubai in quarantena - numerosi passeggeri si sentono male : Un centinaio di passeggeri si sono sentiti male e di conseguenza un aereo Emirates proveniente da Dubai è stato messo in quarantena all’aeroporto JFK di New York: il volo 203, con a bordo circa 500 passeggeri, è in sosta in una zona apposita. Sul posto paramedici ed esperti del Centers for Disease Control and Prevention. L'articolo New York: aereo da Dubai in quarantena, numerosi passeggeri si sentono male sembra essere il primo su Meteo ...

