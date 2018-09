New York | aereo da Dubai in quarantena | numerosi passeggeri si sentono male

Aereo da Dubai isolato in pista a New York : “A bordo un centinaio di persone malate” : Allarme a bordo di un Aereo della compagnia Emirates diretto da Dubai a New York. Decine di passeggeri si sarebbero sentiti male durante il viaggio: in tanti avrebbero febbre alta e tosse. Quando l’Aereo è atterrato all'aeroporto internazionale JFK di New York ed è stato messo subito in quarantena.Continua a leggere

"Emergenza medica" sul volo da Dubai a New York : passeggeri in quarantena : Un volo Emirates in quarantena all'aeroporto Jfk di New York dopo che molti passeggeri, secondo alcune indiscrezioni 100, si sono sentiti male. Il volo partito da Dubai è atterrato a New York alle 9,18 del mattino. Lo riportano i media americani. La polizia di New York sta monitorando quella che sembra "un'emergenza medica".

Un aereo di Emirates è stato isolato all’aeroporto di New York : Diverse persone a bordo si sono sentite male: per il momento non ci sono informazioni più precise The post Un aereo di Emirates è stato isolato all’aeroporto di New York appeared first on Il Post.

X Factor 12 - Asia Argento è stata fatta fuori. Mistero sul suo sostituto. Manuel Agnelli la difende e attacca il New York Times : L'atteso annuncio sul giudice che sostituirà Asia Argento a X Factor, il talent di Sky che inizierà giovedì 6 settembre, non ci sarà. Durante la conferenza stampa...

Il New York Times critica Roma : 'Città sporca e invasa dai gabbiani' - : Il quotidiano statunitense critico sull'invasione di quelli che definisce "nuovi inquilini della Capitale", attratti dalla presenza dei rifiuti sulle strade. Tra le cause cita la chiusura della ...

New York - attrice 15enne cerca di recuperare il suo smartphone - ma precipita nel vuoto e muore : Imogen Roche voleva così tanto recuperare il suo cellulare da una stanza chiusa durante una festa a New York che è salita sulla scala antincendio per entrare attraverso la finestra. Purtroppo ha perso l'equilibrio ed è precipitata per cinque piani.Continua a leggere

Roma è invasa da gabbiani giganti e aggressivi - scrive il New York Times : Una città sporca in preda a gabbiani di dimensioni sproporzionate, attratti dai rifiuti lasciati in giro, che minacciano gli stessi cittadini: è una Roma da incubo quella descritta dal New York Times che alla Città Eterna e ai suoi nuovi 'inquilin', prepotenti e aggressivi, ha dedicato un articolo. Come sottolinea il prestigioso quotidiano, "i Romani per anni si sono lamentati del degrado della loro ...