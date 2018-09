Nel promo di Will & Grace 10 i protagonisti tra torte e matrimoni | chi si sposerà?

Affari a 4 Ruote Italia - AntoNello Salzano a TvBlog : "Non posso più togliere la coppola - ecco perché! Già dopo il promo - mi cercano per chiedermi consigli" : A partire da giovedì 30 agosto 2018, alle ore 21:25, su DMAX, andrà in onda la prima edizione Italiana di Affari a 4 Ruote.Antonello Salzano, detto Nello, avrà il compito di testare, valutare e acquistare le auto, individuate da Salvatore Nobili soprannominato Donald, al fine di portarle via al miglior prezzo.prosegui la letturaAffari a 4 Ruote Italia, Antonello Salzano a TvBlog: "Non posso più togliere la coppola, ecco perché! Già dopo ...

Olio - carciofi - zafferano - agNello e vini : 100mila euro per la promozione : Su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Pier Luigi Caria , la Giunta regionale ha stanziato 100mila euro a favore dell'Agenzia regionale Laore per la programmazione di azioni di informazione e ...

TWD 9 promo : Rick Vs Daryl Nel nuovo video? : TWD 9 promo & news – Continuano a fioccare novità sui nuovi episodi, che andranno in onda sulla AMC il prossimo 7 ottobre. La serie Tv apocalittica ci regala uno sguardo in più grazie ad un video in cui si possono notare le prime tensioni all’interno del gruppo di Rick. E Daryl non sarà immune da tutto questo. Il promo di TWD 9 ci mostra inoltre un faccia a faccia con i nostri e i Whisperers, che appariranno al momento più ...

Marcia della pace - la Regione Molise Nel comitato promotore : L'appuntamento, che richiama in Umbria pacifisti provenienti da tutte le parti del mondo, coincide quest'anno con tre ricorrenze significative: settant'anni dalla Dichiarazione universale dei diritti ...

La migrazione dei rapaci Nel Parco Nazionale dell'Aspromonte… e al museo! : ...spiegato il Vice Presidente Domenico Creazzo e sono sempre più i naturalisti dilettanti e i semplici appassionati che programmano le loro vacanze nei siti dove la Biodiversità può offrire spettacoli ...

Parco Nazionale dell’Aspromonte : entra Nel clou l’attività di monitoraggio della migrazione autunnale di rapaci e cicogne : Oltre 7.500 i rapaci che, negli ultimi giorni, hanno “sorvolato” le cime d’Aspromonte. entra nel clou, infatti, l’attività di monitoraggio della migrazione autunnale degli uccelli rapaci e delle cicogne promossa dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e condotta dai ricercatori che dalla postazione “Santo Stefano-Sinopoli”, quotidianamente, censiscono i passaggi dei volatili. La ricerca, attiva ormai da molti anni, continua a fornire dati di ...

Elisa Isoardi - promozione mostruosa : Rai - così fa dimenticare AntoNella Clerici : La nuova edizione della Prova del cuoco condotta da Elisa Isoardi , al via il prossimo 10 settembre, avrà una croccante novità: durerà 20 minuti in più Partendo alle 11.30, terminerà alle 13.30. ...

Video promo di Una Pallottola Nel Cuore 3 - Gigi Proietti torna su Rai1 con sei episodi da settembre : Gigi Proietti torna nel ruolo del giornalista di cronaca nera, Bruno Palmieri, nel promo di Una Pallottola nel Cuore 3. I nuovi episodi della fiction di Rai1, in onda dal 2014, andranno in onda dall'11 settembre in prima assoluta. Nella terza stagione, trasmessa a distanza di due anni dalla seconda, Gigi Proietti sarà affiancato di ancora da Francesca Inaudi, Marco Marzocca, Mariella Valentini, Paola Minaccioni, Giulia Bevilacqua, Giovanni ...

Saipem promossa da Barclays - titolo in pole Nel FTSE MIB : Teleborsa, - Vigoroso rialzo per Saipem, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,61%. Il titolo prosegue il rally della vigilia e conferma la buona intonazione ...

Stasera Italia : Barbara Palombelli arruola i politici come testimonial. Nel promo anche Renzi e Salvini : Barbara Palombelli Spaziando dai partiti di maggioranza a quelli di opposizione, Barbara Palombelli ha coperto l’intero arco parlamentare. Per promuovere il suo debutto a Stasera Italia, che avverrà lunedì 3 settembre alle 20.30 su Rete 4, la giornalista ha arruolato alcuni politici come testimonial. Una mossa furba ma anche insolita, che vede gli esponenti di partito coinvolti in prima persona nei promo in onda proprio in questi ...

