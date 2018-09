Nei sondaggi la Lega è in vantaggio di 7 punti sul Movimento 5 Stelle

Francia - crollo di Macron Nei sondaggi : E i guai non sembrano finire: alle dimissioni del ministro della Transizione ecologica,Hulot,si aggiungono ora quelle della ministra dello Sport, Laura Flessel "per ragioni personali".

Emmanuel Macron crolla Nei sondaggi e perde un altro ministro. Atteso il rimpasto di governo : Crollo spettacolare nei sondaggi per Emmanuel Macron . Secondo uno studio realizzato dall'istituto Ifop, solo il 31% dei francesi si dice soddisfatto per l'azione del presidente, un crollo di popolarità di oltre dieci punti rispetto all'ultimo sondaggi o dello stesso istituto. Il risultato di Macron è peggiore di quello dell'ex presidente Francois Hollande nello stesso periodo del precedente quinquennato (32%).Dopo oltre un anno di ...

Mentre Fico prova di nuovo a fare il compagno - la Lega prende il largo Nei sondaggi : Per la cronaca il Pd rimane stabile al 17%, Mentre Forza Italia ormai corre verso la dissoluzione, indicata intorno al 7%. Il problema dei 5 Stelle, come sottolineato dalle parole di Fico , è credere ...

Salvini Nei sondaggi vola oltre il 32% e stacca Di Maio : Continua ad aumentare il consenso della Lega. Non si può dire lo stesso del Movimento 5 Stelle che, invece, perde il gradimento di parte dell'elettorato. Appena percettibile l'aumento del consenso per il Pd e per Fratelli d'Italia. Crollo netto, invece, per Forza Italia. Sono questi i dati più rilevanti del sondaggio di Swg, che ha analizzato un campione di soggetti tra fine agosto e inizio settembre. La Lega segna un +1,9%, ...