Nazionale | Zaniolo | “mi ispiro a Kakà”

Italia - da Cragno e Lazzari e Zaniolo : la Nazionale del futuro ha idoli stranieri : Giovani, Italiani, ambiziosi... E con idoli stranieri. Ecco Cragno, portiere del Cagliari: "Mi piacciono molto Lloris e De Gea". Lazzari della Spal si ispira invece "soprattutto a Dani Alves, anche ...

Nazionale - Zaniolo : 'Papà ha pianto per la mia convocazione. Mi ispiro a Kakà' : 'Il mio messaggio? Non arrendersi mai e inseguire sempre i propri sogni'. Nicolò Zaniolo è il nome a sorpresa tirato fuori dal cilindro da Roberto Mancini: classe '99 e zero gare in Serie A. 'Quando ...

