Nazionale | venti talenti per il futuro azzurro | ecco chi sono

Il festival inter Nazionale dell'arte di strada e un'estate ricca di eventi a Castel del Giudice : Dalle 20.00 tra la piazza principale del paese e il suggestivo borgo dalle casette in pietra di Borgotufi ci saranno gli spettacoli degli artisti , che metteranno in scena performance e peripezie al ...

Traffico inter Nazionale di cuccioli di cane - venti indagati : Traffico internazionale di cuccioli di cane , venti indagati Gli animali venivano venduti come originari di allevamenti italiani, invece erano stati strappati appena nati dalle madri in Ungheria. Cinque persone sono indagate a Cuneo Parole chiave: ...

Parco Archeologico di Selinunte : al via la convention interNazionale sulla botanica : “Da oggi si apre davvero una pagina storica per Selinunte. Per la prima volta si pone l’accento sulla flora endemica di questo Parco così ampio da contenere brani residui della copertura vegetale primigenia. Ben sessanta esperti, ricercatori, scienziati, provenienti da 55 città diverse. Saranno rappresentate varie nazioni come la Bulgaria, Turchia, Grecia, Svizzera, Marocco, Inghilterra, Slovacchia, Francia, Germania, Canada, Spagna, ...