Nazionale | Bologna pronta ad accogliere gli azzurri | già 14 000 i biglietti emessi

sportfair

: RT @ConfindustriaER: Sino al 1° ottobre sono aperte le iscrizioni a Meet in Italy for Life Sciences #MIT4LS2018, principale appuntamento na… - ItaliaHospitali : RT @ConfindustriaER: Sino al 1° ottobre sono aperte le iscrizioni a Meet in Italy for Life Sciences #MIT4LS2018, principale appuntamento na… - OLIMPIANIGLIO : XXII Congresso Nazionale Associazione degli Italianisti - Bologna (13-14-15 settembre 2018) | Natura, società e let… - crisferr74 : RT @ConfindustriaER: Sino al 1° ottobre sono aperte le iscrizioni a Meet in Italy for Life Sciences #MIT4LS2018, principale appuntamento na… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018), in quel dila squadra di Mancini scenderà in campo venerdì per la prima gara ufficiale dopo le amichevoli estive Grande entusiasmo aper l’arrivo della, che venerdì 7 settembre (ore 20.45) allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ affronterà la Polonia nel match d’esordio della Uefa Nations League. Sono già 14.000 i, con il Settore Distinti che è andato esaurito: i tagliandi potranno essere acquistati fino al giorno della gara esclusivamente presso i punti vendita TicketOne presenti sul territorio. Tante le promozioni per assistere al primo impegno stagionale degli. Iridotti sono riservati alle donne, ai ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 7 settembre 2000) e agli Over 65 (nati prima del 7 settembre 1953). Tagliandi in vendita a prezzo ridotto anche per gli Under 6 (nati dopo il ...