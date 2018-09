Napoli | proiettile vagante ferisce una donna affacciata al balcone | tragedia sfiorata

Blastingnews

: Donna ferita da un proiettile vagante a Napoli, era affacciata - SaCe86 : Donna ferita da un proiettile vagante a Napoli, era affacciata - artza1967 : RT @SerMottola: Altra 'stesa' della #Camorra, altro proiettile vagante che raggiunge un'innocente, altra sera di criminalità a comandare ne… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Napoli, donna ferita da un proiettile vagante mentre è al balcone #Napoli -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) La camorra torna a mettere paura per le strade di. VIDEO Un'altra stesa si è verificata lunedì 3 settembre e per poco, probabilmente per una buona dose di fortuna, il fatto gia' abbastanza grave non si è trasformato in una vera e propria. Unacinquantunenne, Anna Celentano, infatti, è stata colpita da unmentre si trovava sul suodi casa nella zona di Vicaria Vecchia. Inevitabilmente, come riportato dal quotidiano Il Messaggero, non può che tornare in mente quanto accaduto quattordici anni fa, quando una bambina di 14 anni, Annalisa Durante, finì al centro di un agguato nel quale ebbe la funzione di scudo umano. Tra i colpi partiti da alcune calibro 9 verso il cielo, però, uno di questi ha colpito in pieno laraggiungendola ad una gamba. Per questione di centimetri, lanon ha perso la vita.ferita da ...