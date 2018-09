Napoli | Albiol | “difficile per Ronaldo fare 40 gol”

Albiol : 'Difficile che Ronaldo riesca a fare 40 gol in serie A. Napoli? Avverto affetto e fiducia' : Avrebbe voluto arrivare alla sosta con un umore completamente diverso Raul Albiol , costretto a subire al Ferraris un pesante ko con il suo Napoli al cospetto della Samp . Come se non bastasse, il ...

Napoli - Albiol : 'Sarà difficile che Cristiano Ronaldo faccia 40 gol in serie A' : 'Sarà difficile che Cristiano Ronaldo faccia 40 gol in serie A. Il calcio italiano è diverso da quello che si gioca in Spagna': lo afferma il difensore del Napoli e della Spagna Raul Albiol che ...

Albiol - il no al Villarreal e la decisione di restare a Napoli : Raul Albiol , difensore del Napoli , fresco di nuova convocazione con la Spagna, in estate è stato a un passo dal Villarreal . Come scrive la Gazzetta dello Sport , il giocatore era vicino a un ritorno in Spagna, ma poi, con la moglie, ha deciso di rimanere a Napoli, che ormai considera casa sua.

Napoli - Albiol : “andar via dal Real non fu facile - ora sono a casa” : “Ricordo ancora la mia prima settimana a Napoli: non fu affatto facile cambiare dopo Madrid, ma sin da subito sentii il grande affetto dei tifosi, della gente di Napoli e dei miei compagni che mi fecero sentire a mio agio. Ora sono qui da 6 anni e mi trovo esattamente come a casa. Siamo tutti tifosi del Napoli e speriamo di fare una grande stagione anche il prossimo anno”. Così il difensore del Napoli Raul Albiol in ...

Napoli - Albiol : "Ancelotti un vincente. Fabian Ruiz? E' un grande talento" : Il difensore spagnolo ha presentato la stagione che sarà ai microfoni di Radio Kiss Kiss, concentrandosi in particolare sull'elogio dei volti nuovi: ''Aspettiamo il ritorno di Meret''

Napoli - Albiol : “Ancelotti è un vincente” : “Ancelotti è un allenatore vincente. Ci sta trasferendo la sua mentalità e le sue idee”. Così Raul Albiol, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parla del nuovo tecnico azzurro dopo i primi 4 giorni di ritiro a Dimaro-Folgarida. “Stiamo lavorando con uno dei piu’ grandi tecnici del mondo e questa per noi e’ una grande opportunita’. Dobbiamo seguire le sue indicazioni ed assimilare il suo modo di fare ...

Napoli - Albiol rinnova fino al 2021 : Il difensore del Napoli Raul Albiol ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2021. Lo ha annunciato il club azzurro con una nota sul proprio sito ufficiale. (AdnKronos)L'articolo Napoli, Albiol rinnova fino al 2021 sembra essere il primo su CalcioWeb.

Napoli - sfortuna Younes : va ko - salta l'arrivo. Albiol - rinnovo vicino : Una vicenda sfortunata, oltre che paradossale, quella di Amin Younes, esterno d'attacco che il Napoli aveva portato a Castel Volturno a gennaio e che, dopo una repentina fuga per tornare in Olanda, ...

Calciomercato Napoli - Albiol ha deciso di restare : pronto il rinnovo di contratto senza clausola : Albiol-Napoli: l'amore continua. Nonostante la corte del Villarreal, il difensore spagnolo sembra aver deciso nelle ultime ore di restare in azzurro. I contatti continui per definire l'accordo per il ...