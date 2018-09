ilfattoquotidiano

: Napoli, affacciarsi al balcone è un rischio. Se i camorristi fossero migranti Salvini interverrebbe?… - Cascavel47 : Napoli, affacciarsi al balcone è un rischio. Se i camorristi fossero migranti Salvini interverrebbe?… - TutteLeNotizie : Napoli, affacciarsi al balcone è un rischio. Se i camorristi fossero migranti Salvini… - GiovanniCarullo : @matteosalvinimi mentre il Ministro degli Interni si glorifica con feste e passerelle varie, nel centro di Napoli,… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Un nuovo raid armato al rione Forcella, nel cuore antico di. Questa volta i killer in sella a due potenti scooter hanno seminato il terrore in via Vicaria Vecchia. Non accadeva da 14 anni in quella stradina. Un sacrilegio. Il gruppo di fuoco ha sparato all’impazzata. Raffiche di proiettili calibro 9 esplosi in aria che hanno centrato ad una gamba una donna, Anna Celentano di 51 anni. Era affacciata al suoed è viva per miracolo. A Forcella ne sono convinti: è stata Annalisa Durante a proteggerla. Aveva 14 anni, era un sabato sera, chiacchierava sotto casa con la cugina e due amiche. Si mettevano d’accordo per andare a messa la domenica. Una sparatoria, improvvisa. Annalisa resta ferma, paralizzata dalla paura. Un colpo le centra l’occhio. È la sera del 27 marzo 2004. Una lunga agonia, l’espianto degli organi che doneranno la vita a sette ...