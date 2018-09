Muore ciò che è inutile per l' economia Il reddito di cittadinanza? Una

Dramma a Riccione : turista si tuffa in acqua e Muore annegata al primo giorno di mare : La vittima era entrata in acqua poco dopo che il marito ne era uscito. È stata ritrovata esanime di schiena a pelo d'acqua, per lei inutili i successivi soccorsi da parte dei bagnini e del personale sanitario del 118: è stata dichiarata morta sul posto.Continua a leggere

Turista pugliese Muore a Riccione al primo giorno di mare : Tragedia a Riccione , stamani intorno alle 11 dove un bagnante ha visto affiorare un corpo a pelo d'acqua, a pochi metri dalla riva. A morire è stata una Turista di 63 anni nei pressi dello ...

Olanda - lutto nel calcio giovanile : portiere di 13 anni Muore dopo lo scontro un avversario : Choc nel mondo del calcio giovanile olandese: il portiere 13enne dell'MvR di Heerenberg è morto dopo essersi scontrato in campo con un avversario. dopo aver perso i sensi, ne è stato dichiarato il decesso dopo il trasporto in ospedale: "Siamo profondamente scossi".Continua a leggere

Calcio sotto shock : portiere 13enne Muore dopo uno scontro con un avversario : Un portiere olandese di 13 anni è morto dopo uno scontro in campo con un avversario durante una partita del campionato giovanile che si stava disputando ieri a Heerenberg, 120 chilometri a sud di Amsterdam. La tragedia è stata confermata dal suo club, l’MvR di Heerenberg. Il ragazzo ha perso conoscenza in campo: dopo i primi tentativi di rianimarlo è stato trasportato nel vicino ospedale di Nijmegen, ma per lui non c’è stato ...

Si lancia dal Pincio - Muore anziano : ANSA, - ROMA, 28 AGO - Un anziano è morto dopo un volo dalla terrazza del Pincio, nel centro di Roma. Una volante della polizia che transitava in quel momento in viale Gabriele d'Annunzio ha notato ...

Si lancia dal Pincio - Muore anziano : ANSA, - ROMA, 28 AGO - Un anziano è morto dopo un volo dalla terrazza del Pincio, nel centro di Roma. Una volante della polizia che transitava in quel momento in viale Gabriele d'Annunzio ha notato ...

Si lancia da Terrazza del Pincio e Muore : Roma, 28 ago. (AdnKronos) - Un uomo di 84 anni, romano, è morto dopo essere precipitato questa mattina dalla Terrazza del Pincio, a Roma. Il corpo è stato ritrovato da una volante della polizia in viale Gabriele D'Annunzio. Secondo il racconto di alcuni testimoni, l'uomo si sarebbe lanciato dalla Te

Si lancia da Terrazza del Pincio e Muore : Roma, 28 ago., AdnKronos, - Un uomo di 84 anni, romano, è morto dopo essere precipitato questa mattina dalla Terrazza del Pincio, a Roma. Il corpo è stato ritrovato da una volante della polizia in ...

Roma - un uomo si lancia dalla terrazza del Pincio e Muore : Dramma a Roma dove un uomo è morto dopo un volo dalla terrazza del Pincio. Qualche minuto prima delle dieci un Romano di 84 anni si è lanciato dalla terrazza. Un testimone ha raccontato di averlo ...

Treviso - dramma in fabbrica : operaio 44enne Muore schiacciato da un braccio meccanico : La tragedia nella primissima mattinata di lunedì a Salgareda. La vittima dell'incidente è Shpejtim Gashi, operaio di 44 anni che lascia una moglie e tre figli di 17, 14 e 2 anni. Per lui inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118 accorsi sul posto insieme ai vigili del fuoco. L'azienda dal suo canto ha immediatamente interrotto l'attività in segno di lutto in accordo con i sindacati.Continua a leggere

Assalito da sciame di vespe : Muore a 54 anni Giacomo Pisciotta : muore a 54 anni, Giacomo Pisciotta per uno choc anafillattico provocato dalle punture di vespe. E' accaduto in contrada Bosco a Campobello di Mazara.

Rissa dopo la notte in discoteca : Ciccio Muore a 23 anni per una coltellata : Un ragazzo di 23 anni di Cosenza, Francesco Augieri, è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una Rissa scoppiata davanti ad un locale a Diamante, sulla costa tirrenica cosentina...

Sacrificio D’Amore - ultimi due appuntamenti del 22 e 23 agosto : Brando Muore? : Sacrificio D’Amore ci lascia con due ultimi appuntamenti: mercoledì 22 e giovedì 23 agosto. Scopriremo cosa accadrà alla famiglia Corradi e ai Prizzi. Brando è in serio pericolo di vita. Come andranno le ultime due puntate? La fiction Mediaset, nonostante riceva commenti favorevoli sul web appassionando molti di noi, non brilla, infatti, per gli ascolti. Sacrificio D’Amore: Brando viene condannato a morte Come tutti sappiamo Brando (Francesco ...

Treviso - scontro tra auto e moto all’incrocio : Christian Muore sul colpo a 25 anni : Incidente mortale a Ospedaletto di Istrana. Un ragazzo di 25 anni, Christian Salmaso, tecnico dipendente della Texa di Monastier, è morto mentre era alla guida della sua moto dopo essersi scontrato ad un incrocio con un'auto che lo precedeva e che ha frenato per svoltare. Forse il sole gli aveva impedito di rendersi conto che la vettura si era bloccata.Continua a leggere