MotoGp | Valentino Rossi pronto per Misano | “voglio il podio!”

MotoGp - GP San Marino 2018 : Valentino Rossi cerca risposte dalla Yamaha nell’amata Misano : Arriva il fine settimana di Misano, e per Valentino Rossi non si può certo parlare di una gara come le altre. Il Gran Premio di San Marino 2018 della MotoGP sarà un test probante per il vero e proprio padrone di casa del tracciato romagnolo, dato che Tavullia è distante appena 14 chilometri dal “Marco Simoncelli” di Misano, e non solo per capire a che livello si sarà portata la sua Yamaha. Dopo una stagione quanto mai travagliata, ...

MotoGp – Dai fischi alla pace con Valentino Rossi - Marquez sincero : “ho fatto un errore” : Marc Marquez, la pressione e la pace con Valentino Rossi: il leader della classifica piloti di MotoGp a cuore aperto E’ tutto pronto per il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Dopo la cancellazione della gara di Silverstone per la mancanza delle condizioni di sicurezza in pista, i piloti adesso si sfideranno sul circuito di Misano per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. AFP/LaPresse In vista ...

MotoGp - GP San Marino Misano 2018 : nella gara di casa Valentino Rossi prova a inserirsi nel duello Marquez-Ducati : Il Mondiale MotoGP sbarca sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano per il 13esimo appuntamento della stagione 2018 o, per meglio dire, del 12esimo, dato che la tappa di Silverstone, com’è ben noto, è stata cancellata per colpa dell’asfalto della pista inglese che non permetteva un corretto drenaggio della pioggia. Una situazione grottesca, non c’è che dire, ma ora si torna in Romagna, una delle “culle” ...

MotoGp - Marc Marquez : “Il mio pilota preferito? Valentino Rossi è un riferimento” : Negli ultimi anni il Mondiale di MotoGP è stato cateterizzato dal duello tra Marc Marquez e Valentino Rossi. Tra i due non sono mancati anche i momenti di tensione. Questo fine settimana, dopo la disastrosa partentesi di Silverstone, la MotoGP riparte da Misano con Marquez che proverà ad allungare il proprio margine di vantaggio in classifica su Rossi, attualmente di 59 punti. In un’intervista rilasciata a Bennetts’ Bike Social, Marquez si ...

MotoGp - Valentino Rossi si confessa : “correre alla mia età non è un problema - ma in futuro ecco cosa farò” : Il pilota della Yamaha ha parlato del suo momento attuale, svelando di voler provare un’esperienza sulle quattro ruote a fine carriera Il presente si chiama MotoGp, il futuro invece sarà sulle quattro ruote. Valentino Rossi non nasconde la passione per le automobili, sottolineando come il suo obiettivo sia quello di gareggiare un anno con le macchine. AFP/LaPresse Al momento però il pesarese è concentrato sul Motomondiale, che ...

MotoGp - Giacomo Agostini cancella il sogno di Valentino Rossi : “non riuscirà a vincere il decimo titolo” : Il quindici volte campione del mondo ha parlato di Valentino Rossi, sottolineando come difficilmente riuscirà a vincere il decimo titolo mondiale Giacomo Agostini non crede nelle possibilità di Valentino Rossi di vincere il decimo titolo mondiale, sottolineandolo nel corso di un’intervista al quotidiano La Repubblica. LaPresse/Gian Mattia D’Alberto L’ex pilota italiano pluridecorato si tiene stretti i propri record, ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Voglio fare almeno un anno della mia carriera con le auto dopo la MotoGp” : Tra pochi giorni il motomondiale tornerà in Italia, più precisamente a Misano, vicino alle coste della riviera romagnola. Alla viglia del Gran Premio di casa, in uno dei circuiti più amati, Valentino Rossi ha parlato del suo futuro in MotoGP, con e senza il Dottore, in un’intervista per Monster. Per il pilota Yamaha vincere ora non fa provare emozioni diverse rispetto all’inizio della carriera “La sensazione è esattamente la ...

MotoGp - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di San Marino a Misano : Valentino Rossi è pronto per il Gran Premio di San Marino 2018 sul tracciato di Misano Adriatico per provare a raddrizzare una stagione che, fino a questo momento, ha regalato al “Dottore” ben pochi sorrisi. Per il pilota di Tavullia si tratta letteralmente della corsa di casa, dato che il circuito intitolato a Marco Simoncelli dista appena 14 chilometri da casa Rossi. Il nove volte campione del mondo conosce alla perfezione la ...

MotoGp – Hey Homer - ma quello è Valentino Rossi! Il ‘Dottore’ e il suo team versione Simpson [GALLERY e VIDEO] : Valentino Rossi versione Simpson, nei disegni di Rino Russo il ‘Dottore’ e il suo team diventano come Homer e la sua famiglia Fra le tante celebrità che hanno fatto una comparsa nel mondo dei Simpson, particolarmente quelle legate al mondo dello sport, in effetti maca Valentino Rossi! La famiglia più gialla d’America ha spesso avuto a che fare sia con grandi personalità sportive (Cristiano Ronaldo e LeBron James su ...

MotoGp – “Benvenuti a casa” - Valentino Rossi invita i fan al Gp di Misano [VIDEO] : Valentino Rossi invita tutti i tifosi al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: il video della MotoGp col Dottore protagonista Manca sempre meno al grande appuntamento col Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: i piloti della MotoGp non vedono l’ora di poter tornare in pista, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, dopo il deludente weekend a Silverstone dove è stato cancellato il Gp della Gran Bretagna a causa delle ...

MotoGp – Gara cancellata a Silverstone - anche Valentino Rossi dice la sua : le parole del Dottore : Valentino Rossi commenta la decisione di cancellare il Gp della Gran Bretagna a causa delle condizioni dell’asfalto che non avrebbero permesso di disputare una Gara sicura Una domenica disastrosa, dopo il complicato sabato di qualifiche di ieri, a Silverstone: dopo ore di continui rinvii, i piloti, riuniti in Safety Commission, hanno deciso di cancellare il Gp della Gran Bretagna. Nonostante qualche polemica riguardate la riunione, ...

MotoGp – Rosi e Laura fanno sorridere Valentino Rossi sotto la pioggia di Silverstone : le sexy ombrelline Yamaha [GALLERY] : Due bellezze mozzafiato al fianco di Valentino Rossi: le ombrelline Yamaha Rosi e Laura fanno sorridere il Dottore nella grigia domenica di Silverstone Una domenica piovosa, piovosissima a Silverstone: nonostante l’anticipo della gara di MotoGp, dalle 14.00 alle 12.30, i piloti della categoria regina non sono potuti ancora scendere in pista per disputare il Gp della Gran Bretagna. Si attendono ancora aggiornamenti, per capire se la ...