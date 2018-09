MotoGp | Maverik Vinales si rammarica | “ero veloce a Silverstone | spero di replicare a

sportfair

(Di mercoledì 5 settembre 2018)pronto a scendere in pista nel GP di Misano dopo la sosta forzata in quel diper la pioggiacerca di cambiare rotta in sella alla sua Yamaha dopo un periodo non certo eccellente. Il pilota ha parlato oggi del suo avvicinamento al GP di Misano, sul quale ha effettuato alcuni test nelle scorse settimane: “Sfortunatamente, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, non abbiamo potuto correre ae questo è stato un peccato perché stavo molto bene in sella ed ero moltodurante tutte le prove. Ora arriveremo a Misano dopo un test molto utile ad Aragon, dove abbiamo continuato a lavorare per trovare il miglior assetto per il mio stile di guida. Siamo molto motivati, perché sento che stiamo lavorando di nuovo nella giusta direzione. Sto iniziando ad avere la stessa sensazione sulla mia M1 come l’anno scorso ...