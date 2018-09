MotoGp – Jorge Lorenzo a Misano con sensazioni positive | “questa pista mi piace molto”

MotoGp – Lorenzo-Ducati : è quasi ora di dirsi addio - ma che rimpianti! Le sorprendenti ammissioni di Jorge : Jorge Lorenzo e l’addio alla Ducati: il maiorchino a cuore aperto tra certezze e ripensamenti Si avvicina il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: tantissimi italiani affolleranno le tribune della pista di Misano per fare il tifo per Valentino Rossi, grande assente lo scorso anno a causa di un infortunio, ma anche per dare tutto il loro supporto alla Ducati. AFP/LaPresse Alla vigilia dell’appuntamento di Misano, è proprio ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : 'Avrei voluto rimanere ancora in Ducati' : In questo momento è probabilmente il pilota più veloce del mondo. Jorge Lorenzo sulla Ducati detta legge, anche se il rapporto con la Rossa è stato in queste due stagioni a tratti molto difficile: "...

MotoGp - Lorenzo ed il suo capolavoro a Silverstone : le parole di Jorge - Dovizioso e Zarco dopo le qualifiche : Le sensazioni a caldo dei piloti più veloci delle qualifiche del Gp di Gran Bretagna: le interviste a Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Johann Zarco Il dodicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sul circuito di Silverstone premia la velocità delle Ducati. La scuderia di Borgo Panigale mette a segno una doppietta fantastica, che elegge autore del giro più veloce Jorge Lorenzo, seguito dal compagno di squadra Andrea Dovizioso. ...

MotoGp – Lorenzo polemico su Petrucci - Jorge commenta l’atteggiamento di Danilo : “mi dà sempre la colpa” : Jorge Lorenzo commenta il quasi scontro con Danilo Petrucci, il pilota della Ducati polemico nei confronti del collega italiano Un episodio particolare, durante le Fp2 sul circuito di Silverstone, ha visto protagonisti Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci. Il pilota italiano ha sfiorato lo spagnolo quasi tamponandolo. Il motociclista della Pramac ha così accusato il maiorchino di non aver prestato attenzione all’uscita della corsia box ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e la lista delle difficoltà a Silverstone : “ci sono 3 problemi principali. E sulle buche…” : Quinto posto per Jorge Lorenzo dopo le Fp2 sul tracciato di Silverstone: il pilota spagnolo dà la colpa a 3 fattori in particolare Dopo la vittoria in Austria, Jorge Lorenzo riparte fiducioso per la gara di Silverstone, prossima tappa del Motomondiale. Il pilota spagnolo però ha concluso le Fp2 del venerdì solamente al quinto posto, a causa di diversi problemi relativi alla pista e alla condizioni climatiche. Nel post Fp2 Lorenzo ha ...

MotoGp – Jorge Lorenzo in fiducia a Silverstone : “sono al top! Pioggia? Posso giocarmela anche con Marquez” : Dopo il successo in Austria, Jorge Lorenzo guarda con fiducia al GP di Silverstone: il pilota spagnolo pensa di potersela giocare con la Honda di Marquez anche sotto la pioggia L’anno scorso alla voce vittorie c’era un misero 0, quest’anno invece i successi raccolti da Jorge Lorenzo nel Motomondiale sono già 3. L’ultimo in Austria, nel quale il pilota spagnolo a messo la sua Ducati davanti a tutti. Il feeling con la ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non si fa scappare nulla : la critica su Twitter è pungente [FOTO] : Jorge Lorenzo e la critica sui social al giornalista di MCN: il maiorchino non si fa scappare proprio nulla Dopo una settimana di relax la MotoGp torna protagonista in un weekend di fuoco: insieme alla seconda giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, i motori regaleranno spettacolo puro con MotoGp e F1 a distanza ravvicinata. Jorge Lorenzo, reduce dalla vittoria di due settimane fa dopo un’appassionante bagarre con Marc ...

MotoGp - ottimismo Ducati : Jorge Lorenzo vola ai test di Misano : Jorge Lorenzo ha regalato una giornata di ottimismo alla Ducati. Il pilota maiorchino, infatti, ha centrato il miglior tempo ai test privati di Misano in 1'31"9, a pochissimi decimi dal 1'31"868 che è ...

MotoGp – Il talento di Rossi e l’avvertimento a Lorenzo - Crutchlow diretto : “per Jorge sarà uno shock - vive nei sogni” : Cal Crutchlow, il talento di Valentino Rossi e l’arrivo di Lorenzo in Honda: la verità del britannico della LCR Ancora qualche giorno di relax per i piloti della MotoGp prima di tornare in pista, a Silverstone, per un nuovo appuntamento col campionato Mondiale. Si prospetta un weekend di gara infuocato dopo la bagarre della settimana scorsa al Red Bull Ring tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez, ma gli occhi sono puntatissimi anche in ...

MotoGp - Davide Tardozzi : “L’addio di Jorge Lorenzo? Abbiamo sbagliato tutti” : Ducati che dopo l’appuntamento del Red Bull Ring (Austria) è salita a quota cinque successi stagionali, nel Mondiale 2018 di MotoGP. Seconda vittoria consecutiva della Casa di Borgo Panigale in top class, grazie a Jorge Lorenzo, che però non cambia la storia del campionato. Marc Marquez, secondo nell’undicesimo round dell’annata, continua a ottenere punti e podi e la propria leadership in graduatoria appare incontrastata: i 59 ...

MotoGp - Tardozzi duro sull’addio di Lorenzo a fine stagione : “abbiamo sbagliato - ma Jorge ci rimetterà” : Davide Tardozzi ha festeggiato nel box di Lorenzo dopo la sua vittoria in Austria, il team manager dello spagnolo parla di questa stagione e di quella che verrà senza Jorge La Ducati in Austria ha dominato. Due moto sul podio del Red Bull Ring sono un gran risultato, in special modo se sul gradino più alto c’è Jorge Lorenzo. Il team manager dello spagnolo, Davide Tardozzi, non nasconde tutta la sua felicità per gli obiettivi ...

MotoGp - GP Austria. Fast&Curious : Marc al sabato - Jorge la domenica : Le qualifiche di Spielberg: 2 millesimi per Marc Nelle qualifiche di sabato Marquez sigla la sua 49esima pole position in top class con soli due millesimi di vantaggio da Dovizioso: il distacco più ...

MotoGp - un grande Jorge Lorenzo trionfa in Austria - Magazine sulla moda e i motori - Motor & Fashion : Il campione del mondo, partito con gomma media anteriore e hard posteriore, forzava subito il passo nell'intento di fiaccare la resistenza dei due rivali. Marquez arrivava ad accumulare poco più di ...