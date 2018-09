MotoGp Honda | Marquez | «Vorrei fare pace con Rossi»

MotoGp Honda - Marquez : «Abbiamo molti bei ricordi a Misano» : TORINO - A Misano probabilmente Marc Marquez dovrà difendersi dagli attacchi dei suoi rivali, dai due ducatisti ai due della Yamaha. Il campione del mondo e leader della classifica dal sito del team presenta così il weekend italiano: ' Misano è una pista tortuosa e più lenta rispetto ad altre in calendario, con un sacco di frenate e accelerazioni. ...

MotoGp Honda - Crutchlow : «Vorrei vedere altri piloti britannici in top class» : TORINO - Cal Crutchlow in un'intervista ad Autosport ha parlato della situazione del motociclismo nel suo Paese, proprio nella settimana che segue il clamoroso flop del Gp di Silverstone, la gara che ...

MotoGp - Gp Silverstone : Dove fa la differenza la Honda rispetto alla Yamaha? L'analisi di Sanchini [Video] : Proprio confrontando il comportamento delle due moto, Mauro Sanchini nello Sky Sport Tech, spiega alcune interessanti differenze. Condividi su WhatsApp MotoGP - Gp Silverstone: Dove fa la differenza ...

MotoGp – Marquez - le trattative della Honda - un ipotetico invito al Ranch di Valentino Rossi e un futuro in Yamaha : le rivelazioni dello spagnolo : Marc Marquez a 360 gradi: le parole dello spagnolo della Honda a Silverstone. Dall’arrivo di Lorenzo in Honda ad un possibile futuro in Yamaha Marc Marquez è l’attuale leader della classifica piloti di MotoGp. 59 i punti di vantaggio sul secondo classificato, Valentino Rossi: lo spagnolo della Honda sta disputando una stagione impeccabile durante la quale è riuscito ad approfittare degli errori dei suoi rivali e trarne ...

MotoGp Crutchlow allunga con la Honda : pilota ufficiale fino al 2020 : L'intesa fra l'HRC e Crutchlow si allunga: la Honda Racing Corporation ha infatti annunciato il prolungamento dell'accordo con il pilota britannico fino al 2020. Crutchlow dal 2015 guida una Honda ...

MotoGp Honda - Marquez : «Meteo importante a Silverstone» : TORINO - Il leader del mondiale Marc Marquez ha parlato dal sito del team rilanciando le sue ambizioni in vista della gara, prima della trasferta inglese: ' Dopo un lungo periodo senza gare sotto la ...

MotoGp - Ciabatti e quella 'strana' speranza : 'vorrei che Lorenzo si adattasse subito alla Honda perché...' : Presente ai test di Misano, il direttore sportivo della Ducati ha parlato del futuro di Jorge Lorenzo, auspicando che si adatti in fretta alla Honda Giornata di test per Ducati, Yamaha e Aprilia a ...

MotoGp - Ciabatti e quella ‘strana’ speranza : “vorrei che Lorenzo si adattasse subito alla Honda perché…” : Presente ai test di Misano, il direttore sportivo della Ducati ha parlato del futuro di Jorge Lorenzo, auspicando che si adatti in fretta alla Honda Giornata di test per Ducati, Yamaha e Aprilia a Misano. I tre team sono scesi in pista per mettere a punto alcune novità da portare in pista alla ripresa del Mondiale, fissata per il 26 agosto a Silverstone. Tutti i piloti ufficiali in pista, con il team di Borgo Panigale che sfrutta ...