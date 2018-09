MotoGP - Gp Misano | I piloti in visita dal Papa | Petrucci | ' Sarà un giorno che non

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : nella gara di casa Valentino Rossi prova a inserirsi nel duello Marquez-Ducati : Il Mondiale MotoGP sbarca sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano per il 13esimo appuntamento della stagione 2018 o, per meglio dire, del 12esimo, dato che la tappa di Silverstone, com’è ben noto, è stata cancellata per colpa dell’asfalto della pista inglese che non permetteva un corretto drenaggio della pioggia. Una situazione grottesca, non c’è che dire, ma ora si torna in Romagna, una delle “culle” ...

MotoGP - GP Misano. La storia della pista da Santamonica a Marco Simoncelli : Dal GP delle Nazioni al dramma di Rainey, per tornare nel giro mondiale nel 2007 Questo sarà il 22° GP che si corre a Misano: dal 1980 in poi la gara di Misano si è corsa con la denominazione di GP ...

MotoGP - GP Misano 2018. Marquez : "Non cambio mentalità" : Il sei volte campione del mondo spagnolo però non cambia approccio: si entra in pista il venerdi per dare il massimo in ogni situazione indipendentemente dalle condizioni di grip e dal meteo. Il ...

MotoGP - Gp di Misano : domani i pre event ufficiali tra San Marino e Riccione : ph Maria La Civita Da segnalare la partecipazione dei campioni sammarinesi Manuel Poggiali , Campione del Mondo 2001 in 125cc e nel 2003 in 250cc, e Alex De Angelis , Vicecampione del Mondo nel ...

MotoGP – Gp di Misano : domani i pre event ufficiali tra San Marino e Riccione : Alle 16.00 le moto attraverseranno il centro storico della Repubblica di San Marino coi piloti Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio e Scott Redding. Parata delle nuove MotoE guidate dai campioni sammarinesi Manuel Poggiali e Alex De Angelis domani si svolgeranno fra San Marino e Riccione i pre event ufficialii del Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini. Nel pomeriggio appuntamento alle 16.00 in Piazzale Lo Stradone, nel ...

MotoGP - verso il weekend di Misano : Marquez dorme sonni tranquilli : Ha ben 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Misano, tredicesima prova del motomondiale 2018

MotoGP - Pedrosa : 'Misano è una pista che mi piace - daremo il massimo' : La sua ultima stagione nel motomondiale, quello dell'addio a uno sport di cui è stato protagonista per tanti anni, se la immaginava diversa: più ricca di successi, sicuramente, ma Dani Pedrosa non ha ancora tirato i remi in barca. Nonostante i sogni di gloria di ...

MotoGP Honda - Marquez : «Abbiamo molti bei ricordi a Misano» : TORINO - A Misano probabilmente Marc Marquez dovrà difendersi dagli attacchi dei suoi rivali, dai due ducatisti ai due della Yamaha. Il campione del mondo e leader della classifica dal sito del team presenta così il weekend italiano: ' Misano è una pista tortuosa e più lenta rispetto ad altre in calendario, con un sacco di frenate e accelerazioni. ...

MotoGP – L’ultima di Pedrosa a Misano : “mi piace molto l’atmosfera con tutti i fan italiani” : Dani Pedrosa racconta le sensazioni con le quali arriva all’appuntamento del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: le parole dello spagnolo E’ tutto pronto per l’attesissimo appuntamento di Misano: dopo la cancellazione del Gp della Gran Bretagna i piloti della MotoGp si apprestano a scendere in pista per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Tanta attenzione su Valentino Rossi, grande assente lo scorso ...

MotoGP – Marquez pronto per Misano - le parole di Marc alla vigilia del weekend di gara : Le sensazioni di Marc Marquez alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: le parole dello spagnolo della Honda E’ tutto pronto per l’attesissimo appuntamento di Misano: dopo la cancellazione del Gp della Gran Bretagna i piloti della MotoGp si apprestano a scendere in pista per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Tanta attenzione su Valentino Rossi, grande assente lo scorso anno davanti al suo ...

MotoGP - il GP di Misano si tinge di rosso e di giallo : rosso Ducati, rosso speranza. Nei test di una settimana fa ad Aragon le Desmosedici hanno brillato e il Gran Premio di casa si annuncia all'insegna dell'ottimismo. Lorenzo e Dovizioso vengono da una ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di San Marino a Misano : Valentino Rossi è pronto per il Gran Premio di San Marino 2018 sul tracciato di Misano Adriatico per provare a raddrizzare una stagione che, fino a questo momento, ha regalato al “Dottore” ben pochi sorrisi. Per il pilota di Tavullia si tratta letteralmente della corsa di casa, dato che il circuito intitolato a Marco Simoncelli dista appena 14 chilometri da casa Rossi. Il nove volte campione del mondo conosce alla perfezione la ...

MotoGP - GP Misano 2018. Tutto quello che c'e' da sapere sulle gomme della top class : La pista di Misano, lungo i suoi 4,222 metri, presenta una superficie mediamente abrasiva ed un andamento tortuoso con un'alternanza di curve di diverso raggio, dieci a destra e sei a sinistra. Quest'...

MotoGP - GP Misano. Tutti i numeri del GP di San Marino : I numeri a Misano dicono Yamaha Nelle 11 edizioni che vanno dal 2007 in poi, solo una vittoria, la prima, è sfuggita al binomio Honda/Yamaha: nel 2007 vinse Stoner con la Ducati. Il 2007 e 2017, prima ...