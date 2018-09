MotoGP | GP Misano 2018 I progressi Yamaha alla prova dei fatti

MotoGP - Misano 2018. Pirro in pista come wild card Ducati : A Misano sarà presente anche Michele Pirro, schierato come wild-card con la terza Desmosedici GP. Il test rider di Borgo Panigale scenderà in pista per la seconda volta quest'anno in top class, dopo ...

MotoGP – Aleix Espargaro omaggia l’Italia al Gp di San Marino : casco speciale a Misano - gli indizi [FOTO] : Aleix Espargaro e quello speciale omaggio per l’Italia: un casco speciale per lo spagnolo al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Manca pochissimo ormai al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, valido per il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Oggi un gruppo di piloti hanno incontrato Papa Francesco, mentre nel pomeriggio iniziano i pre-event, in vista della conferenza stampa di domani che aprirà ufficialmente ...

MotoGP Misano - la carica di Rossi e Dovizioso : nella gara "di casa" nessuno vuole deludere : Ducati probabile protagonista a Misano per il Gp di San Marino. Per Dovizioso è il Gp di casa, ma anche Rossi punta al podio...

MotoGP - GP San Marino 2018 : Valentino Rossi cerca risposte dalla Yamaha nell'amata Misano : In primo luogo il campione del mondo in carica, e leader della classifica generale, Marc Marquez . Lo spagnolo ha distanziato il pesarese di ben 59 punti e, senza mezzi termini, punta a chiudere ogni ...

MotoGP - Maverik Vinales si rammarica : “ero veloce a Silverstone - spero di replicare a Misano” : Maverik Vinales pronto a scendere in pista nel GP di Misano dopo la sosta forzata in quel di Silverstone per la pioggia Maverik Vinales cerca di cambiare rotta in sella alla sua Yamaha dopo un periodo non certo eccellente. Il pilota ha parlato oggi del suo avvicinamento al GP di Misano, sul quale ha effettuato alcuni test nelle scorse settimane: “Sfortunatamente, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, non abbiamo potuto ...

MotoGP - Valentino Rossi pronto per Misano : “voglio il podio!” : La MotoGp arriva a Misano per il GP nel quale Valentino Rossi si trova certamente a suo agio, il pilota Yamaha alla ricerca del podio Valentino Rossi è carico come una molla in vista del GP di casa di Misano. Il pilota della Yamaha, dopo la sosta forzata a Silverstone, ha voglia di tornare in pista: “È sempre speciale gareggiare nel GP di casa. Ci saranno molti amici e fan sul circuito e faremo il possibile per renderlo un buon ...

MotoGP – Dovizioso vuole più del terzo posto a Misano : "siamo molto carichi" : Le sensazioni di Andrea Dovizioso alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini

MotoGP – Jorge Lorenzo a Misano con sensazioni positive : "questa pista mi piace molto" : Il Ducati Team arriva a Misano per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini: le parole di Jorge Lorenzo alla vigilia della seconda gara di casa per la "rossa di Borgo Panigale"

MotoGP - GP San Marino 2018 : Valentino Rossi cerca risposte dalla Yamaha nell'amata Misano : Arriva il fine settimana di Misano, e per Valentino Rossi non si può certo parlare di una gara come le altre. Il Gran Premio di San Marino 2018 della MotoGP sarà un test probante per il vero e proprio padrone di casa del tracciato romagnolo, dato che Tavullia è distante appena 14 chilometri dal "Marco Simoncelli" di Misano, e non solo per capire a che livello si sarà portata la sua Yamaha. Dopo una stagione quanto mai travagliata,

MotoGP - Misano 2018. Tutto pronto per l'attacco a Marquez : 2 sono le affermazioni del campione del mondo in classe regina: entrambe su bagnato nelle uniche 2 occasioni che hanno visto la pioggia in gara dal 2007 in poi, da quando Misano tornò nel calendario ...

MotoGP - Gp Misano : I piloti in visita dal Papa - Petrucci - 'Sarà un giorno che non dimenticherò' : Ci ha fatto un discorso molto bello sulle passioni e sull'essere campioni nella vita prima dello sport. E' stato molto emozionante, un giorno che non dimenticherò. Spero che questo mi aiuti a fare ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : nella gara di casa Valentino Rossi prova a inserirsi nel duello Marquez-Ducati : Il Mondiale MotoGP sbarca sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano per il 13esimo appuntamento della stagione 2018 o, per meglio dire, del 12esimo, dato che la tappa di Silverstone, com’è ben noto, è stata cancellata per colpa dell’asfalto della pista inglese che non permetteva un corretto drenaggio della pioggia. Una situazione grottesca, non c’è che dire, ma ora si torna in Romagna, una delle “culle” ...