MotoGp Ducati | Dovizioso | «Cerchiamo qualcosa in più del podio»

MotoGp – Che colpaccio per Ducati : con Abraham arriva anche la sexy fidanzata Hana [GALLERY] : Abraham porta con sè in Ducati la bellissima fidanzata: nella gallery gli scatti più interessanti di Hana Vagnerova E’ stata annunciata questa mattina la nuova collaborazione tra Ducati Avintia e Karel Abrahama: il 28enne ceco guiderà per le prossime due stagioni una Desmosedici Gp18. Un doppio colpo per il team di Borgo Panigale che, insieme ad Abraham, porta in Ducati anche la sua bellissima fidanzata. Sensuale e incantevole, Hana ...

MotoGp - Stoner come Lorenzo : può lasciare la Ducati. 'Se non servo meglio andar via' : "La spalla non è un ostacolo a testare con la Ducati, mi sto già allenando e faccio motocross". Casey Stoner, nel corso di un'intervista a Colin Young, giornalista australiano, ha allontanato le voci ...

MotoGp - Abraham dal 2019 in sella alla Ducati di Avintia : TORINO - Il mercato piloti per la stagione 2019 è ormai arrivato alla fine. L'ultima sella libera è stata occupata da Karel Abraham che ha firmato con il team Reale Avintia Racing per due stagioni. Il ...

Abraham rimane in MotoGp : firmato un biennale con Ducati Avintia : Abraham firma un biennale con la Ducati Avintia: il ceco avrà a disposizione una Desmosedici Gp18 per le prossime due stagioni Karel Abraham continua la sua avventura in MotoGp. Il pilota ceco ha infatti firmato un contratto biennale con la Ducati Avintia: annunciato ufficialmente oggi. Abraham avrà a disposizione la Desmosedigi Gp18 nelle prossime due stagioni. “Sono molto felice di continuare la mia avventura in MotoGp. Voglio ...

MotoGp - Stoner-Ducati : verso la fine di un amore? L’australiano non ci sta : Stoner sincero e duro: l’australiano non si accontenta dei poster. Imminente la rottura con la Ducati? Mentre i team della MotoGp si preparano all’attesissimo appuntamento di Misano, in casa Ducati si affronta qualche ‘problemino’ di troppo. Se fino a qualche settimana fa il team di Borgo Panigale sembrava certo del prolungamento della collaborazione con Casey Stoner, collaudatore e testimonial ufficiale, certi di ...

MotoGp - GP San Marino Misano 2018 : nella gara di casa Valentino Rossi prova a inserirsi nel duello Marquez-Ducati : Il Mondiale MotoGP sbarca sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano per il 13esimo appuntamento della stagione 2018 o, per meglio dire, del 12esimo, dato che la tappa di Silverstone, com’è ben noto, è stata cancellata per colpa dell’asfalto della pista inglese che non permetteva un corretto drenaggio della pioggia. Una situazione grottesca, non c’è che dire, ma ora si torna in Romagna, una delle “culle” ...

MotoGp - Pirro : «Sul sostituto di Rabat è Ducati che decide» : TORINO - Tito Rabat salterà sicuramente la gara di Misano, ma probabilmente anche altre, dopo il grave infortunio di Silverstone. Si sono fatti diversi nomi per sostituire il pilota catalano in sella ...

MotoGp – Lorenzo-Ducati : è quasi ora di dirsi addio - ma che rimpianti! Le sorprendenti ammissioni di Jorge : Jorge Lorenzo e l’addio alla Ducati: il maiorchino a cuore aperto tra certezze e ripensamenti Si avvicina il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: tantissimi italiani affolleranno le tribune della pista di Misano per fare il tifo per Valentino Rossi, grande assente lo scorso anno a causa di un infortunio, ma anche per dare tutto il loro supporto alla Ducati. AFP/LaPresse Alla vigilia dell’appuntamento di Misano, è proprio ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : 'Avrei voluto rimanere ancora in Ducati' : In questo momento è probabilmente il pilota più veloce del mondo. Jorge Lorenzo sulla Ducati detta legge, anche se il rapporto con la Rossa è stato in queste due stagioni a tratti molto difficile: "...

MotoGp - GP San Marino 2018 : si riparte a Misano. Meteo permettendo…Le Ducati provano ad insidiare Marc Marquez : Messa alle spalle la grottesca parentesi del Gran Premio di Silverstone, il Mondiale MotoGP 2018 torna in pista per il Gran Premio di San Marino a Misano. Sul tracciato romagnolo, intitolato a Marco Simoncelli, riparte la rincorsa al titolo di Marc Marquez che, sfruttando lo stop del Gran Premio di Gran Bretagna, si avvicina ad ampi passi alla vittoria finale. Lo spagnolo, infatti, mantiene 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi e, ...

MotoGp : test di Aragon - la Ducati vola. Anche al Motorland : Nella settimana in cui la Rossa torna a casa, sull'Autodromo nazionale di Monza, l'altra Rossa vola ed impressiona sulla pista di Aragon. Nonostante il circuito non fosse in ottime condizioni, i test ...

MotoGp – La fidanzata di Giribuola nel box Ducati : Marielle Tjalsma - ombrellina-reporter nella giornataccia di Silverstone [GALLERY] : La fidanzata di Alberto Giribuola nel box Ducati: Marielle Tjalsma reporter sui social della ‘giornataccia’ della MotoGp a Silverstone Una giornata davvero poco piacevole quella vissuta dai piloti e dagli addetti ai lavori di MotoGp a Silverstone. Dopo tanta pioggia ed un asfalto non in grado di drenare le abbondanti precipitazioni, si è deciso per l’annullamento del Gp di Gran Bretagna. Nel box Ducati a vivere queste ...

MotoGp – Ducati ‘snobbata’ a Silverstone? Tardozzi è una furia : Davide Tardozzi non nasconde la sua rabbia dopo la riunione dei piloti in safety commission alla quale non ha presenziato Andrea Dovizioso Il sabato di qualifica di ieri a Silverstone aveva preannunciato una domenica complicata, caotica e insolita. La gara di MotoGp è stata anticipata dalle 14.00 alle 12.30, a causa delle condizioni meteo avverse in Gran Bretagna, ma la pioggia non ha dato tregua e, nonostante qualche momento più ...

MotoGp - le Ducati davanti a tutti a Silverstone. Con l’incognita pioggia – LA DIRETTA : Gara anticipata per evitare la pioggia e Ducati in testa. Parte alle 12:30 il gran premio di Silverstone. Yamaha in difficoltà. Rossi solo 12° nelle qualifiche, anche se Vinales fa segnare il miglior tempo nel warm up sull’asciutto. – Segui la DIRETTA ? L'articolo MotoGp, le Ducati davanti a tutti a Silverstone. Con l’incognita pioggia – LA DIRETTA proviene da Il Fatto Quotidiano.