MotoGP | Dovizioso | ' Ducati in forma' Lorenzo | ' Buone sensazioni'

MotoGP - Misano 2018. Dovizioso : "3° l'anno scorso - quest'anno cerchiamo qualcosa di più" : Il tredicesimo GP della stagione è la seconda gara di casa per la Rossa dopo il GP d'Italia al Mugello. Il Marco Simoncelli World Circuit di Misano si trova infatti a poco più di un'ora di strada ...

MotoGP Misano - la carica di Rossi e Dovizioso : nella gara "di casa" nessuno vuole deludere : Ducati probabile protagonista a Misano per il Gp di San Marino. Per Dovizioso è il Gp di casa, ma anche Rossi punta al podio...

MotoGP Ducati - Dovizioso : «Cerchiamo qualcosa in più del podio» : ROMA - Nel Gran Premio di casa Andrea Dovizioso spera di poter fare bottino pieno e recuperare altri punti al capoclassifica Marc Marquez, soprattutto dopo l'annullamento della gara di Silverstone, ...

MotoGP – Dovizioso vuole più del terzo posto a Misano : “siamo molto carichi” : Le sensazioni di Andrea Dovizioso alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Dopo l’appuntamento oltremanica di Silverstone, annullato a causa del maltempo e delle condizioni del circuito, il Mondiale MotoGp torna in Italia questo weekend per la tredicesima tappa del campionato. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si svolgerà infatti sul Misano World Circuit, il circuito romagnolo che si trova a poco più ...

MotoGP Silverstone : parlano Dovizioso e Capirossi : Silverstone Andrea Dovizioso e Davide Tardozzi da una parte, Loris Capirossi dall'altra. Il pilota forlivese, rispetto alla decisione di non correre, ha detto: ' Non sono stato chiamato ad alcuna ...

MotoGP - Silverstone. Andrea Dovizioso e Davide Tardozzi : 'Riunione piloti - nessuno ci ha informato' : Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, infatti, Andrea Dovizioso ha dichiarato di non essere stato convocato a quella riunione. Eppure il compagno in Ducati Lorenzo c'era, com'è possibile che non sia ...

MotoGP – Dovizioso non ci sta! Lo sfogo di Andrea a Silverstone : “riunione? Nessuno mi ha avvisato” : Dovizioso non nasconde tutto il suo disappunto per quanto accaduto questo pomeriggio a Silverstone: le parole del forlivese della Ducati Dopo un continuo slittamento è finalmente arrivata la comunicazione ufficiale, quella che però Nessuno avrebbe voluto sentire: Il Gp della Gran Bretagna è stato ufficialmente cancellato a causa delle condizioni meteo avverse e dell’asfalto del circuito di Silverstone che non ha permesso ai piloti di ...

LIVE MotoGP - GP Gran Bretagna in DIRETTA. gara. Dovizioso sfida Lorenzo per la vittoria - Valentino Rossi e Marquez ci provano. Rischio ... : Buon divertimento a tutti GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE IL PROGRAMMA CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 12.06 Intanto ...

MotoGP - GP Silverstone. Warm up : 1° Maverick Vinales - 2° Andrea Dovizioso - 10° Valentino Rossi. Gara alle 12 : 30 : Maverick Vinales alla ricerca del riscatto. Il pilota spagnolo è il più veloce nel Warm up di Silverstone, anticipato rispetto alla normale programmazione per consentire ai piloti della MotoGP di ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : risultati e classifica warm-up. Maverick Vinales vola sull’asciutto - Dovizioso secondo davanti a Marquez. Valentino Rossi decimo : E’ uno straordinario Maverick Vinales (Yamaha) quello del warm-up del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Silverstone (Gran Bretagna), in un turno anticipato per le condizioni dell’asfalto e il pericolo pioggia che ha costretto anche gli organizzatori ad anticipare l’inizio della gare alle ore 12.30 italiane, l’iberico si è espresso su livelli eccezionali su pista asciutta. ...

LIVE MotoGP - GP Gran Bretagna in DIRETTA. Dovizioso sfida Lorenzo per la vittoria - Valentino Rossi e Marquez ci provano. Rischio pioggia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Siamo reduci da un sabato davvero tempestoso. Il più sfortunato è stato lo spagnolo Tito Rabat, pilota della Ducati del Team Avintia, centrato dalla Honda di Franco Morbidelli, a sua volta caduto nella famigerata curva 7, poco dopo l’iberico. La conformazione dell’asfalto ha portato ad un anomalo addensamento ...

MotoGP – Dovizioso felice a Silverstone : “pole? Non è sempre un obiettivo fondamentale” : Andrea Dovizioso soddisfatto del secondo posto in qualifica a Silverstone: le parole del forlivese della Ducati Splendida doppietta Ducati a Silverstone: Jorge Lorenzo è il poleman del Gp della Gran Bretagna, seguito dal compagno di squadra Andrea Dovizioso e da un eccellente Johann Zarco. Giornata complicata sul circuito inglese, dove la pioggia ha creato qualche problema di troppo durante le Fp4 e un importante ritardo per le ...

MotoGP - Ducati show a Silverstone : pole di Lorenzo davanti a Dovizioso. Rossi solo 12° : Ci ha pensato la pioggia, iniziata a cadere a poche decine di minuti dall'inizio delle qualifiche, a scombinare tutti i piani, ma soprattutto a preoccupare i piloti della MotoGp. Il nuovo asfalto di ...

MotoGP Silverstone Lorenzo in pole; 2° Dovizioso; 5° Marquez - 12° Rossi : Dal caos escono la Ducati e Lorenzo. In una sessione complicatissima, fatta slittare varie volte - una per la mancanza dell'elicottero di soccorso utilizzato per portare il fratturato Rabat, leggi qui ...