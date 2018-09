MotoGp | Domenicali scarica definitivamente Lorenzo | “contenti dell’arrivo di Petrucci

MotoGp – Lorenzo frena l’entusiasmo di Domenicali : “calma - umiltà e lavoro” : Jorge Lorenzo non si monta la testa dopo le vittorie al Mugello e Montmelò: le sensazioni del maiorchino della Ducati in conferenza stampa ad Assen La MotoGp riparte da Assen, la Cattedrale delle moto. I piloti sono pronti per sfidarsi in pista, sul circuito di Assen, per un nuovo e appassionante appuntamento della stagione 2018. Si parte oggi con la conferenza stampa dei piloti, in attesa di accendere i motori domani, per le prime ...