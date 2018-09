MotoGp Avintia | Abraham firma con il team spagnolo per due stagioni

MotoGp - Abraham dal 2019 in sella alla Ducati di Avintia : TORINO - Il mercato piloti per la stagione 2019 è ormai arrivato alla fine. L'ultima sella libera è stata occupata da Karel Abraham che ha firmato con il team Reale Avintia Racing per due stagioni. Il ...

Abraham rimane in MotoGp : firmato un biennale con Ducati Avintia : Abraham firma un biennale con la Ducati Avintia: il ceco avrà a disposizione una Desmosedici Gp18 per le prossime due stagioni Karel Abraham continua la sua avventura in MotoGp. Il pilota ceco ha infatti firmato un contratto biennale con la Ducati Avintia: annunciato ufficialmente oggi. Abraham avrà a disposizione la Desmosedigi Gp18 nelle prossime due stagioni. “Sono molto felice di continuare la mia avventura in MotoGp. Voglio ...