Morte cerebrale per la bimba 12enne caduta da una finestra

Taranto - dodicenne precipita dal terzo piano di una palazzina : Morte cerebrale : Una ragazzina di dodici anni è precipitata nel pomeriggio da una finestra al terzo piano di una palazzina in via Cesare Battisti, a Taranto, riportando gravissime lesioni. Trasportata da un'ambulanza del 118 all'ospedale “Santissima Annunziata”, i medici hanno accertato la morte cerebrale. Da chiarire la dinamica dell’incidente.Continua a leggere

Norcia - giovane colpito da pugno durante una lite : Morte cerebrale : Sembra che i due abbiano avuto un diverbio davanti al locale . L'aggressore avrebbe colpito il coetaneo lasciandolo poi riverso a terra privo di sensi, sempre secondo quanto riferito dai militari. Non ...

Molise - ambulanza impegnata e Tac ferma : Morte cerebrale per un 47enne : Molise, ambulanza impegnata e Tac ferma: morte cerebrale per un 47enne Molise, ambulanza impegnata e Tac ferma: morte cerebrale per un 47enne Continua a leggere L'articolo Molise, ambulanza impegnata e Tac ferma: morte cerebrale per un 47enne proviene da NewsGo.

Incidente in A4 - Marco Paolini tampona una 500/ Ultime notizie - Morte cerebrale per la donna ferita : Incidente, Marco Paolini tampona auto sull’A4. Ultime notizie, la donna vicentina classe 1965 investita sarebbe morta nelle scorse ore. L'attore sotto choc.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:40:00 GMT)

Morte cerebrale per la donna travolta da Paolini : Verona, 19 lug. (AdnKronos) – E’ in stato di Morte cerebrale Alessandra Lighezzolo, 53 anni di Arzignano, rimasta gravemente ferita martedì pomeriggio nel tamponamento sulla A4 da parte dell’auto guidata dall’attore . Per la donna, all’ospedale di Borgo Trento (Verona), dove era stata ricoverata subito in condizioni disperate, è in atto la procedura di accertamento della Morte, procedura che terminerà questa sera ...

