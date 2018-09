Morandi | i pm dopo il blitz della Finanza

Trasporti verso Genova dopo il crollo del ponte Morandi - le proposte dei Versi savonesi : In questi giorni è comparso l'annuncio della gratuità autostradale fra Albisola e Genova a causa del gravissimo disastro del ponte Morandi. Commentano i Verdi savonesi: ' Noi Verdi Liguri, consci ...

Giancarlo Lorenzetto - camionista illeso dopo volo dal ponte Morandi/ “Io salvo? Un miracolo” (Pomeriggio 5) : Giancarlo Lorenzetto, camionista illeso dopo volo dal ponte Morandi. “Io salvo? Un miracolo”. L'incredibile storia oggi a Pomeriggio 5: il racconto dell'uomo sopravvisuto alla strage(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 17:33:00 GMT)

Genova - Ponte Morandi : le foto inedite scattate pochi minuti dopo il crollo : Le primissime immagini scattate da uno sfollato, il 69enne Franco Lo Coco, prima del grande dispiegamento di soccorsi. Tra febbraio e aprile Autostrade inviò 5 mail al governo avvertendo dei ritardi sui lavori, ma neanche il gestore aveva fretta

Genova - le foto inedite scattate pochi minuti dopo il crollo di Ponte Morandi : Le primissime immagini scattate da uno degli sfollati genovesi, il 69enne Franco Lo Coco, quando ancora dovevano intervenire i soccorsi

Prima e dopo il crollo del Morandi| : I grillini scettici sull’idea del commissario anche sul “dopo”. Lui replica: «Scegliere altri genererebbe confusione di competenze»|

Dopo Ponte Morandi - Genova riparte dalla cultura : a Palazzo Ducale c’è Paganini Rockstar : Dopo la ferita del Ponte Morandi, a Palazzo Ducale di Genova il 19 ottobre inaugura la mostra "Paganini Rockstar". Una narrazione contemporanea, spettacolare e interattiva che racconta la vita del grande musicista, caratterizzata da un enorme successo di pubblico, ma anche da rapporti umani spesso travagliati e complessi.Continua a leggere

Crollo ponte Morandi a Genova - procura : lavori di abbattimento subito dopo l’autorizzazione : L’abbattimento totale o parziale dei monconi di ponte Morandi a Genova dovranno avvenire “all’indomani dell’eventuale autorizzazione ed essere già pronte perché non che si crei una situazione di limbo temporale in cui c’è un dissequestro e non c’è chi deve fare le cose“: lo ha spiegato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi in riferimento alle indagini sul Crollo del viadotto, dopo la riunione ...

Ponte Morandi - dopo le polemiche Autostrade rende pubblico il testo della Convenzione con Mit : Mentre in procura a Genova si riuniscono il procuratore capo Francesco Cozzi, l’aggiunto Paolo D’Ovidio e i consulenti nominati, al lavoro per stabilire cause e responsabilità del crollo di Ponte Morandi, Autostrade per l’Italia, controllata di Atlantia, decide di pubblicare sul sito il testo completo della Convenzione con il ministero delle Infr...

La commozione di Criscito dopo l’omaggio alle vittime del Ponte Morandi : “Genova forte e dal cuore grande - ho i brividi” : L’omaggio del Genoa alle vittime del Ponte Morandi è stato davvero commovente: lo testimoniano le dichiarazioni di Mimmo Criscito Il Luigi Ferrari questa notte è rimasto in silenzio per 42 minuti, poi al 43′ si è risvegliato in un fragoroso applauso mentre sul maxischermo passavano i nomi delle vittime della tragedia del Ponte Morandi. Un omaggio da brividi, come testimoniato da Mimmo Criscito nel post partita: “è stata una ...

Ponte Morandi - riprendono i lavori dopo il crollo. Il procuratore : 'Le macerie sono prove' : Il nubifragio che si è abbattuto su Genova sabato, allagando anche alcune piazze e sottopassi, ha lasciato il posto al sole, l'allerta meteo si è conclusa domenica alle 8 e i mezzi impegnati nella ...

Dopo allerta ripresi lavori al Morandi : ANSA, - GENOVA, 26 AGO - Passata l'allerta meteo si sono rimessi in movimento i mezzi per poter riprendere la rimozione delle macerie del ponte Morandi finite nell'alveo del torrente Polcevera. Dopo i ...

Gianni Morandi e la foto shock dopo le vacanze : cosa gli è successo? : Morandi ha sempre voglia di scherzare e sui social ha pubblicato un fotomontaggio che lo ritrae con almeno 20 chili in più...

Genoa - la decisione della tifoseria dopo il dramma di Ponte Morandi : La tragedia del Ponte Morandi ha colpito Genova ed i suoi abitanti, i tifosi del Genoa hanno scelto di ricordare l’accaduto domenica contro l’Empoli “Domenica sera scegliamo la strada del silenzio, nel rispetto di chi ha perso la vita su quel Ponte. Un silenzio assordante di 43 minuti, uno per ogni bambino, lavoratore, studente, papà o mamma che oggi non sono più con noi”. E’ quanto comunicato oggi dai tifosi ...