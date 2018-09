notizie.tiscali

: Monti a Radio 24: molti italiani mi chiedono di tornare | Radio24 - LucaFirenze : Monti a Radio 24: molti italiani mi chiedono di tornare | Radio24 - pl1952 : Quest'uomo rappresenta gli interessi di pochissimi italiani e pochissimi europei. I voti che ha raccolto lo conferm… - MariaPiaGovi : RT @Radio24_news: Monti a Radio 24: molti italiani mi chiedono di tornare | Radio24 -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) "Sì spesso" ha risposto Mario, senatore a vita, a chi gli domandava se qualcuno, per strada, lo abbia mai fermato per chiedergli diin politica. "Ci sono alcuni, devo dire molto molto rari, che mi avvicinano per dire "Auguro a lei e a sua moglie la peggiore delle morti". "Ma", prosegue, ai microfoni di 24mattino di Maria ...