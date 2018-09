Montagna | trovato 13enne di Lavarone scomparso ieri in bici

Incidenti in Montagna - Belluno : trovato morto cercatore di funghi : A seguito del mancato rientro ieri sera al campeggio della Val di Gares, nel Bellunese, un uomo è stato trovato morto: si era allontanato per andare a funghi. Il Soccorso alpino della Val Biois ha perlustrato i sentieri attorno al campeggio fino a notte. Sul posto anche i carabinieri. I soccorritori hanno ritrovato il corpo senza vita del 79enne in fondo a un canale nel bosco. L’uomo sarebbe uscito dal sentiero, finendo sopra salti di ...

Incidenti in Montagna : trovato morto l’uomo disperso sul Monte Nevoso : E’ stato rinvenuto senza vita il corpo dell’alpinista tedesco 52enne disperso da ieri pomeriggio sul Monte Nevoso (3.358 metri), in Alto Adige: è stato rintracciato in un canalone di un ghiacciaio nelle Alpi Pusteresi. Sono stati i compagni d’escursione a lanciare l’allarme quando durante la discesa ieri pomeriggio avevano visto precipitare il loro amico: le ricerche sono scattate immediatamente. Questa mattina il ...

Trovato morto il cacciatore di Villa Santina disperso in Montagna : Tragico epilogo per la vicenda del cacciatore di 67 anni di Villa Santina - G.M. le sue iniziali -, riTrovato senza vita questo pomeriggio dopo ore di ricerche, a Forni Avoltri . E' stato Jack , l'...

Maltempo Friuli : escursionista disperso in Montagna - trovato in nottata : Ritrovato nella notte un escursionista che si era smarrito ieri in Friuli, nel gruppo del Pramaggiore-Monte Rua tra i comuni di Claut e Forni di Sopra, in seguito a un violento temporale che gli ha fatto perdere l’orientamento: a trovarlo, riporta il Soccorso Alpino FVG, è stato il gestore di un rifugio della zona. L’uomo era partito ieri mattina dalla Val Settimana dal Rifugio Pussa, nel comune di Claut, per una lunga escursione e ...

Morto in Montagna un uomo di 70 anni - il corpo ritrovato nella notte : Era uscito per una passeggiata ma non era tornato a casa. Dopo l'allarme dei familiari sono partite le ricerche

Va a trascorrere la domenica nella sua baita in Montagna : 37enne trovato senza vita : È stato ritrovato senza vita nella baita in zona Monte Spitz dove si era recato per il weekend. A fare la scoperta i fratelli che, non riuscendo a contattarlo telefonicamente, aveva raggiunto la struttura. Forse è stato un malore ad uccidere il 37enne vicentino Matteo Marchi.Continua a leggere

Montagna : a Lusiana trovato senza vita anziano scomparso da una settimana : Vicenza, 20 lug. (AdnKronos) - È stato ritrovato questa mattina il corpo senza vita di Giovanni Covolo, 84 anni, di Lusiana (Vi), di cui non si avevano più notizie da quando giovedì scorso, 12 luglio, era stato visto, attorno alle 19, l'ultima volta a Velo diretto verso casa. Le ricerche questa matt