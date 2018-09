Montagna | 13enne scomparso in Val di Centa | ricerche estese al Vicentino

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 settembre 2018) In corso ledeldi Lavarone (Trento), disperso da ieri mattina da quando si è allontanato con la propria mountain bike in Val di. I soccorritori vicentini sono partiti in supporto dei colleghi del Soccorso alpino trentino per perlustrare la zona di competenza. L'articoloin Val dialMeteo Web.