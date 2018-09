Mondiali Pallavolo 2018 | presentata la Pool C di Bari

Mondiali Pallavolo – Domani l’ultimo test match degli azzurri contro la Cina : Nazionale Maschile: Domani gli azzurri in campo nell’ultimo test match contro la Cina Siena. La Nazionale Italiana Maschile sosterrà oggi nel tardo pomeriggio l’allenamento di rifinitura in vista dell’ultimo test match per-Mondiali che la vedrà opposta per la seconda volta in pochi giorni alla Cina Domani alle ore 18 (diretta Rai Sport). La partita contro la squadra di Raul Lozano rappresenta quindi l’ultimo appuntamento prima del via ...

Mondiali Pallavolo - Italia-Giappone confermata al Foro Italico : Mondiali Pallavolo, Italia-Giappone si giocherà nello splendido scenario del Foro Italico di Roma: non dovrebbe piovere sulla capitale La partita inaugurale del Campionato del Mondo di Pallavolo 2018, Italia-Giappone, si svolgerà regolarmente al Centrale del Foro Italico, domenica 9 settembre alle ore 19.30. La decisione definitiva è stata presa questa mattina dopo che la Fipav, il comitato organizzatore del Mondiale, il Col di Roma e il ...

Mondiali Pallavolo 2018 – Kinder rinnova il legame col mondo del volley : Kinder e la Pallavolo insieme per i Mondiali di volley 2018 Nell’anno del suo cinquantesimo anniversario, Kinder – la marca che mette d’accordo genitori e figli dal 1968 – rinnova il suo legame con il mondo della Pallavolo. Kinder partecipa quest’anno ai Mondiali di volley maschile che si svolgeranno dal 9 al 30 settembre 2018 a Milano, Bari, Bologna, Firenze, Roma e Torino, in Italia, e a Ruse, Sofia e Varna, in Bulgaria e vedranno la ...

Mondiali di pallavolo - le partite dell'Italia su Rai 2 : Argentina e Slovenia match chiave : La prossima settimana avranno inizio i Mondiali di pallavolo di Italia e Bulgaria, i due Paesi selezionati per ospitare la manifestazione iridata di quest'anno. L'Italia di Zaytsev e Juantorena, entrambi nella lista dei convocati [VIDEO], segnera' l'esordio il 9 settembre contro il Giappone, un match sulla carta non impossibile per la Nazionale italiana. La gara contro il sestetto nipponico e le altre partite dell'Italia durante la prima fase ...

Volley - Mondiali 2018 : che festa in Italia - tutte le città e i palazzetti. Da Torino a Bari - lo Stivale abbraccia la pallavolo : I Mondiali 2018 di Volley maschile saranno un vero e proprio spettacolo che coinvolgerà tutta l’Italia da Nord a Sud. Vediamo nel dettaglio quali saranno le città che ospiteranno la rassegna iridata e quali sono i palazzetti in cui si giocheranno le varie partite. L’Italia incomincerà la propria avventura a Roma dove il 9 settembre giocherà la partita inaugurale della rassegna iridata contro il Giappone. Tutti in campo al Foro Italico ...

Mondiali Pallavolo – Meteo incerto per la prima dell’Italia al Foro Italico - Malagò svela : “si potrebbe giocare lunedì” : Incognita Meteo per la prima dei Mondiali di Pallavolo 2018 tra Italia e Giappone: l’alternativa potrebbe essere quella di giocare lunedì o spostarsi al Palalottomatica “Domenica sera alle 19.30 si giocherà la gara inaugurale del mondiale di Pallavolo tra Italia e Giappone. Salvo questioni di natura Meteorologia si giocherà al Centrale del Foro Italico, ma ci può essere l’eventualità di dover utilizzare il Palalottomatica ...

Un settembre ricco di sport : di scena i Mondiali di Ciclismo e Pallavolo! Tutti gli appuntamenti sportivi del mese : settembre regala un mix di emozioni sportive da urlo: dai Mondiali di pallavolo a quelli di Ciclismo, Tutti gli appuntamenti del mese Lo sport non va mai in vacanza: nonostante le ferie, agosto ha regalato forti emozioni con le prime sfide alla Vuelta di Spagna 2018, i primi match del campionato di Serie A e gli immancabili appuntamenti con i motori. A settembre è la pallavolo ad essere protagonista numero 1 con i Mondiali 2018, al via ...

Mondiali di pallavolo. I Sirmaniaci col cuore a metà per Italia Bulgaria : ... di chi deve dare il massimo in un Mondiale dove difesa e ricezione faranno la differenza, vista la potenza , battute a 120 km/h, degli schiacciatori più forti del mondo. Saranno 24 le Nazionali a ...

Mondiali Pallavolo - i convocati ufficiali dell'Italia : brilla la stella di Zaytsev : Il commissario tecnico della Nazionale maschile di pallavolo ha ufficializzato la lista dei 14 convocati per gli imminenti Mondiali, in calendario dal 9 al 30 settembre. Dopo aver tenuto 16 atleti fino alla fine, il ct Blengini ha scelto chi fara' parte della spedizione azzurra ai prossimi campionati del mondo [VIDEO]. La stella della squadra è Ivan Zaytsev su cui sono riposte le speranze dei tifosi dell'Italvolley. Il fuoriclasse della ...

Mondiali Pallavolo – La nomination di ex giocatori e numerosi fan : Mondiale di Pallavolo maschile 2018: i 14 azzurri nominati dai tifosi Dopo le scelte definitive del ct Gianlorenzo Blengini, sui 14 azzurri che prenderanno parte al Campionato Mondiale in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre 2018, è arrivata un’altra importante nomination da parte di ex giocatori campioni del mondo come Pasquale Gravina (1994 e 1998), Andrea Zorzi (1990 e 1994) e Andrea Lucchetta (1990), insieme a ...

Mondiali Pallavolo – Il Gruppo Sisal a sostegno dell’edizione 2018 : Il Gruppo Sisal sostiene il Campionato Mondiale Maschile 2018 Sisal Group, con i marchi SisalPay e SuperEnalotto, sostiene in qualità di Official Partner il campionato mondiale di Pallavolo maschile 2018, che si terrà tra il 9 e il 30 settembre in Italia e in Bulgaria. Le sei città italiane che ospiteranno le sfide copriranno davvero tutto lo Stivale: il match d’apertura è in programma al Foro Italico di Roma, due gironi della prima fase ...

Mondiali Pallavolo – Nazionale Italiana : Blengini ha scelto i 14 atleti per la rassegna iridata : Nazionale Maschile: scelti i 14 atleti per i Campionati del Mondo 2018 in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre Padova. Il Commissario Tecnico della Nazionale Maschile Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che prenderanno parte ai Campionati del Mondo Maschili in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre 2018. Dopo sei settimane di lavoro il CT tricolore ha dunque scelto di affidarsi ai seguenti ...

Pallavolo – Mondiali 2018 : inizia il conto alla rovescia - ecco dove seguire le partite degli azzurri : Il palinsesto del Campionato Mondiale Maschile 2018 Mancano meno di due settimane all’inizio del Campionato Mondiale di Pallavolo maschile, che si svolgerà in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Tantissimi appassionati aspettano con trepidazione il fischio d’inizio della rassegna iridata, che nella gara inaugurale vedrà gli azzurri di Blengini scendere in campo nello splendido scenario del Foro Italico contro il Giappone. Un evento ...

Pallavolo – Verso i Mondiali 2018 : tutto esaurito per la prima amichevole dell’Italia maschile a Padova : Sold out per la prima amichevole a Padova, biglietti ancora disponibili a Siena A meno di due settimane dalla sfida inaugurale di Roma contro il Giappone (19.30), l’attesa per il Mondiale è già alle stelle. Se per la gara d’esordio al Foro italico i tagliandi sono già terminati da tempo, anche per i due test-mach contro la Cina, in programma a Padova il 2 settembre (ore 18.00) e a Siena il 6 settembre (ore 18.00), prosegue la caccia al ...