Mondiali | il meteo è ok | Italia-Giappone al Foro Italico

Mondiali Pallavolo – Meteo incerto per la prima dell’Italia al Foro Italico - Malagò svela : “si potrebbe giocare lunedì” : Incognita Meteo per la prima dei Mondiali di Pallavolo 2018 tra Italia e Giappone: l’alternativa potrebbe essere quella di giocare lunedì o spostarsi al Palalottomatica “Domenica sera alle 19.30 si giocherà la gara inaugurale del mondiale di Pallavolo tra Italia e Giappone. Salvo questioni di natura Meteorologia si giocherà al Centrale del Foro Italico, ma ci può essere l’eventualità di dover utilizzare il Palalottomatica ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone nella morsa del meteo. Se domenica al Foro Italico pioverà - si andrà al PalaLottomatica : Roma, 9 settembre 2018. Luogo e città della partita di apertura dei Mondiali di Volley 2018 sono definiti da tempo, così come esauriti da mesi sono i biglietti per la partita che opporrà l’Italia al Giappone nel proprio debutto. Tuttavia, Zaytsev e compagni potrebbero doversi trasferire al chiuso per giocare la partita, attualmente programmata per domenica al Foro Italico alle ore 19:30. L’estate romana, infatti ha regalato un mix di ...

Vela - Mondiali 2018 : condizioni meteo avverse rallentano il programma di gara. Gareggiano solo i 470 maschili e i 49er : Quinta giornata di regate ai Mondiali 2018 di Vela di Aarhus (Danimarca) ampiamente condizionata dalle condizioni meteorologiche di scarso vento che ha costretto gli organizzatori ad annullare la maggioranza delle gare in programma. Le uniche categorie che hanno concluso regolarmente almeno una regata sono state 470 maschili, 49er e 49erFX. Nei 470 maschili Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) perdono una posizione a causa del 18° ...

Previsioni Meteo Mondiali Russia 2018 : Francia-Croazia a rischio maltempo : Previsioni Meteo Mondiali Russia 2018 – Cresce l’attesa per la gara dei Mondiali in Russia del 2018, finale tra Francia e Croazia. Come riporta MeteoWeb i fulmini potrebbero tentare di aggiungersi a quella che sarà già un’atmosfera elettrizzante nel Luzhniki Stadium di Mosca domani sera. Rovesci e temporali possono svilupparsi intorno a Mosca nella giornata di domani e persistere nelle ore serali. Si prevedono temperature ...

Previsioni Meteo Mondiali Russia 2018 : il maltempo potrebbe disturbare la finale tra Francia e Croazia : Le condizioni Meteorologiche favorevoli previste per la finale del terzo posto dei Mondiali di calcio in Russia non dovrebbero resistere fino alla finale di domani, 15 luglio. Belgio e Inghilterra si affronteranno oggi a San Pietroburgo per decidere la terza e la quarta classificata. Alcune nuvole potrebbero incombere, ma non sono previste piogge per il match. Le temperature oscilleranno tra 24 e 25°C. Mentre Francia e Croazia si sfideranno per ...

Previsioni Meteo Mondiali 2018 : pioggia e tempeste in Russia minacciano l’inizio della fase ad eliminazione : Dopo la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2018, che si concluderà oggi e che ha già regalato emozioni e sorprese, una su tutte l’eliminazione dei campioni in carica della Germania, in questo weekend inizierà la fase ad eliminazione . Le ultime partite dei gironi non saranno minacciate dalla pioggia, ma costringeranno gli atleti a sopportare condizioni molto calde. La partita più “rovente” è attesa per oggi, 28 giugno, a causa di un aumento ...