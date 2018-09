Mondiali Basket – Fissata per il 10 settembre la conferenza stampa di Italia-Polonia

Basket - Supercup 2018 : Italia in campo ad Amburgo. Date - programma - orari tv e avversari : verso le qualificazioni ai Mondiali : Il 7-8 settembre si disputerà la Supercup 2018, un torneo amichevole in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Ad Amburgo (Germania) l’Italia sarà protagonista e cercherà di prepararsi nel miglior modo possibile verso gli scontri decisivi contro Polonia e Ungheria che valgono una seria ipoteca sul pass per la rassegna iridata. Gigi Datome e compagni andranno in scena in terra teutonica affrontando la Repubblica Ceca in ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : non solo Gallinari e Belinelli. Fioccano le rinunce - da Doncic ad Antetokounmpo e mezza Spagna : Non ci sono solo Marco Belinelli e Danilo Gallinari tra gli assenti nelle prime due gare della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Man mano che si avvicina l’appuntamento, aumenta anche l’elenco dei nomi che non saranno in Europa per giocare gli incontri con la propria Nazionale. Partiamo dal nome più nuovo e potenzialmente più importante per il futuro del Basket europeo in NBA: Luka Doncic. Lo sloveno, ...

Diretta / Italia Cremona info streaming video tv - orario. Verso le qualificazioni Mondiali (scrimmage basket) : Diretta Italia Cremona info streaming video e tv, orario e risultato live delal partita amichevole, scrimmage per la Nazionale di basket oggi a Carisolo(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:55:00 GMT)

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : le avversarie dell’Italia nella seconda fase. Lituania sopra tutte - la vera sfida è con Polonia e Ungheria : Il 14 settembre, per l’Italia, ricomincerà la corsa ai Mondiali di Cina 2019. Sono ormai lontani i tempi in cui, nel 1998, gli azzurri si qualificavano per l’ultima volta in via diretta alla rassegna iridata (nel 2006 ebbero bisogno di una wild card ricevuta dalla FIBA; il sistema è stato poi eliminato perché, nella sostanza, alle wild card si accedeva dietro lauto pagamento). Gli azzurri, dopo aver chiuso al primo posto il proprio ...

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : Gran Bretagna vittoriosa tra gli uomini - Olanda tra le donne. Italia maschile undicesima : Si sono conclusi da poche ore i Mondiali di Basket in carrozzina 2018 ad Amburgo. Doppia finale per la Gran Bretagna, che però non è riuscita a fare doppietta: se tra gli uomini la nazionale britannica ha prevalso su quella degli Stati Uniti, tra le donne si è dovuta arrendere all’Olanda. In campo maschile, l’Italia ha concluso la sua rassegna iridata all’11° posto. La finale femminile è stata praticamente tutta di marca ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia in raduno a Pinzolo. Della Valle e Vitali assenti - entra Candi. Gli azzurri convocati : Gli azzurri sono arrivati a Pinzolo e sono pronti a incominciare il training camp in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket. L’Italia affronterà la Polonia (14 settembre a Bologna) e l’Ungheria (17 settembre a Debrecen), la Nazionale è attesa da un periodo di preparazione che si protrarrà fino al 5 settembre nella località trentina. Ci sono delle novità importanti: Amedeo Della Valle ha lasciato il raduno ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Michele Vitali non sarà con l’Italia per problemi con le regole sui ritiri della Liga ACB : Come se non bastassero le problematiche che hanno portato alle assenze di Marco Belinelli e Danilo Gallinari (NBA) e di Daniel Hackett (recupero da infortunio), ci si mette un ulteriore problema a ridurre la lista dei papabili azzurri per le sfide a Polonia e Ungheria nella seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Michele Vitali, infatti, non sarà al raduno della Nazionale che inizia oggi a Pinzolo. Il motivo, come riporta La ...

Basket - Gigi Datome contro la formula delle qualificazioni Mondiali : “Così come sono le finestre non sono serie” : Torna a parlare Gigi Datome: il capitano della Nazionale, stella del Fenerbahce ed ex Siena, Scafati, Virtus Roma, Detroit Pistons e Boston Celtics riprende a criticare la formula delle qualificazioni ai mondiali di Cina 2019 così come voluta dalla FIBA. La sua posizione non è nuova, avendo egli già dedicato, l’anno scorso, un ampio post su Facebook alla questione che mette in contrasto FIBA ed Eurolega. Queste le sue parole in merito ...

Basket - Danilo Gallinari spiega l’assenza in Nazionale : “Meglio prepararsi alla NBA - spero di unirmi per i Mondiali” : Danilo Gallinari non parteciperà alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile rientro in azzurro del 30enne ma il suo nome non figura nella lista presentata in mattinata dal CT Meo Sacchetti in vista del raduno che precede i match contro Polonia e Ungheria. Il giocatore era stato protagonista di un caldo botta e risposta con il coach della Nazionale qualche mese fa ma, stando ...

Basket : nazionale italiana in raduno in vista delle Qualificazioni ai Mondiali. Tra i 15 convocati non ci sono Gallinari e Belinelli : Una notizia che era nell’aria, confermata oggi dal comunicato ufficiale. Danilo Gallinari e Marco Belinelli non faranno parte della selezione italiana nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019 che si disputeranno a settembre: gli azzurri affronteranno Polonia ed Ungheria. Nel frattempo la nazionale di Meo Sacchetti sarà in un training camp in quel di Pinzolo: presso il palazzetto dello sport di Carisolo dal 25 agosto al 5 settembre. ...

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : Italia eliminata agli ottavi dall’Argentina : Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Italia nei Mondiali di Basket in carrozzina in corso di svolgimento ad Amburgo. Gli azzurri sono stati sconfitti dall’Argentina per 59-46 al termine di una partita nella quale è stato decisivo il parziale di 21-7 nel primo quarto dei sudamericani. Fatale un inizio davvero complicato per l’Italia, che ha segnato il primo canestro dalla lunetta dopo oltre la prima metà del primo ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia riabbraccia Danilo Gallinari? Il rientro dopo i litigi. Belinelli no - Datome e Melli verso il sì : L’Italia si avvicina a grandi passi alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket, due appuntamenti decisivi sulla strada che porta in Cina: il 14 settembre sfida alla Polonia a Bologna, tre giorni più tardi la trasferta di Debrecen contro l’Ungheria. La nostra Nazionale insegue un doppio successo che metterebbe una bella ipoteca sul pass per la rassegna iridata ma nelle ultime ore è arrivato il no di Marco ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Marco Belinelli verso l’assenza contro Polonia e Ungheria : La notizia è rimbalzata dalle pagine dell’edizione odierna de Il Gazzettino e trova sempre maggiori conferme col passare delle ore: Marco Belinelli si sarebbe reso indisponibile a essere convocato per le due gare della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 che l’Italia dovrà giocare il 14 settembre contro la Polonia e il 17 settembre in Ungheria. Belinelli, che ha firmato di recente un contratto biennale col ...