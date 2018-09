Miss Italia 2018 | chi sono le trenta finaliste?

Il comMissario Ue Oettinger torna ad attaccare il governo italiano : “Vuole distruggere l’Europa” : Il commissario al Bilancio Ue, Günther Oettinger, torna ad attaccare il governo italiano e lo accusa di voler distruggere l'Europa: "Alcuni all’interno dell’Europa lo vogliono indebolire o addirittura distruggere: la Polonia, l’Ungheria, la Romania, il governo italiano”, riferisce il sito Politico.eu.Continua a leggere

Miss Italia - Digital Detox : le concorrenti senza smartphone : Mezza giornata senza smartphone . È quella che hanno trascorso ieri, dalle 8 alle 20, le 182 prefinaliste di Miss Italia 2018. La decisione - presentata come un ' Digital Detox ' - è stata annunciata ...

Miss Italia : le concorrenti senza i telefonini per un 'Digital Detox' : Lontani della civiltà Ettore decide di interrompere la connessione Internet mandando nel panico i suo parenti, ognuno di loro con un'ossessione diversa che coltivano nel mondo digitale. La sua ...

Ue - il comMissario Oettinger : “Alcuni governi tra cui quello italiano vogliono distruggere il progetto europeo” : Il progetto europeo è in “pericolo di morte“, minacciato da avversari sia dentro sia fuori l’Unione e “alcuni all’interno dell’Europa lo vogliono indebolire o addirittura distruggere: la Polonia, l’Ungheria, la Romania, il governo italiano”. A dirlo, secondo Politico, è stato il commissario Ue al Bilancio Günther Oettinger, durante un intervento martedì sera a Bruxelles. La rapida approvazione del prossimo bilancio Ue da ...

Test di amMissione a Veterinaria - a Teramo oltre 400 studenti da tutta Italia : Teramo - Saranno 404 gli studenti che settembre sosterranno la prova di ammissione per i 53 posti previsti per il Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo di cui 2 riservati a studenti provenienti da Paesi extracomunitari. L’elevato numero delle domande di ammissione conferma l’appeal e il prestigio della Facoltà di Teramo che anche quest’anno si è posizionata al 3° posto, tra le 13 ...

Miss Italia - smartphone e internet vietati alle concorrenti : “Segnale di civiltà” : Sconnesse, senza rete: da stamattina 182 ragazze (tra cui la prima Miss bionica, Chiara Bordi) che partecipano a Jesolo a Miss Italia non usano il cellulare. Su invito della patrona del concorso Patrizia Mirigliani, le prefinaliste hanno consegnato il loro smartphone agli organizzatori che lo custodiranno per 12 ore di digital detox. Un’altra iniziativa peculiare della direzione della manifestazione, dunque, dopo l’omaggio a Fabrizio ...

Miss Reginetta d'Italia - in finale la riminese Gabriella Marcovanu. Presenta Jo Squillo : ... che si sfideranno a colpi di sorrisi, di flash e di passerelle con sfilate di moda in costume e in abiti da sera, spettacoli e balli per accaparrarsi le simpatie del pubblico e della prestigiosa ...

Chiara Bordi - la prima Miss con protesi. E’ in gara a Miss Italia 2018 : Chiara Bordi - Miss con protesi Accompagnata dalla mamma Emanuela e da una sua amica, è arrivata a Jesolo insieme a tutte le Miss anche Chiara Bordi, la ragazza di Tarquinia (VT) con la protesi e con un mare di felicità negli occhi. “E’ incredibile essere qui. Dopo otto ore di viaggio in mezzo al traffico sono insieme alle ragazze più belle ed anche più brave d’Italia perché tutte mi hanno accolto con simpatia. Alcune mi hanno abbracciato. Sono ...

Miss Italia 2018 : le concorrenti che lottano per un posto in finale : Lo sperimento fa scalpore poiché le Miss sono rappresentanti in grande maggioranza della 'generazione Z', nate in un mondo tutto digitale. Eppure l'iniziativa della patron è stata ricevuta con ...

Carlotta Mantovan a Miss Italia per omaggiare Frizzi : Miss Italia si prepara ad omaggiare Fabrizio Frizzi con la complicità di Carlotta Mantovan. Il prossimo 17 settembre andrà in scena ancora una volta il concorso di bellezza più famoso al mondo. A presentarlo saranno Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. La manifestazione da sempre è stata legata al nome di Frizzi. Il conduttore infatti è stato al timone di Miss Italia per ben 17 edizioni ed è proprio durante lo show che ha conosciuto Carlotta ...

Fabrizio Frizzi - il grande omaggio di Miss Italia che vedrà protagonista Carlotta Mantovan : Il giusto omaggio ad un grande protagonista di una kermesse intramontabile. Miss Italia si appresta a rendere onore a Fabrizio Frizzi , che in più occasioni è stato il grande protagonista alla ...

Anche una varesotta tra le pre-finaliste di Miss Italia : ... dote acquisita grazie agli insegnamenti della nonna Emma Reina Miss Bellezza Rocchetta 18 anni 1,72 Bergamo, ama la danza classica che pratica da quando è piccola e sogna il mondo del cinema, Sofia ...

Miss Italia non dimentica : l'omaggio speciale a Fabrizio Frizzi durante la finale : Patrizia Mirigliani ha già pensato a come ricordare il conduttore che ha legato più di altri il proprio nome a quello del...

Carlotta Mantovan a Miss Italia 2018 nel ricordo di Fabrizio Frizzi. Cosa farà : Sarà dura, durissima. Lo è stato doverlo salutare, lo sarà di più iniziare una nuova stagione e non vederlo lì, sul piccolo schermo della TV, con il suo immancabile sorriso. Lui, sempre sorridente, nonostante la vita gli abbia voltato le spalle strappandolo troppo presto agli affetti dei suoi cari, della piccola Stella e dell’amore Carlotta. Già, Fabrizio Frizzi non c’è più ma è difficile farsene una ragione: da marzo il mondo della ...