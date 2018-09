Milleproroghe | vaccini ma non solo | dalla scuola alle banche | tutte le misure proposte

Vaccini : dietrofront sul Milleproroghe - torna l'obbligo 'inflessibile' : Ripensamento della maggioranza sulla questione Vaccini. Da quanto è emerso dall'ultima discussione alla Camera, il decreto Milleproroghe pare essere stato abolito e sostituito con la rimessa in vigore dell'obbligo vaccinale. Soddisfazione da parte del Partito Democratico, che da giorni si era prefissato di fare ostruzionismo alle politiche novax. Accesso alle scuole solo per i bambini immunizzati I relatori pentastellati Vittoria Baldino e ...

Milleproroghe - la maggioranza fa dietrofront sui vaccini : Stop all'emendamento Lega-M5S che per quest'anno avrebbe permesso di entrare al nido e alla materna anche ai bambini non immunizzati

Milleproroghe - rinvio sui vaccini : primo sì alla norma. Ma a scuola resta l'autocertificazione : Passa col Milleproroghe l'emendamento firmato da Lega e Cinquestelle che rinvia al 2019-2020 l'applicazione di sanzioni per i genitori di bambini da 0 a 6 anni sprovvisti di certificati vaccinali. Il ...

Milleproroghe : ok del Senato - alla Camera a settembre. Autocertificazione per i vaccini : Protestano i presidi, che denunciano un 'clima di confusione estrema' e chiedono un incontro urgente al governo per fare chiarezza -

Il Milleproroghe sarà approvato dopo la pausa estiva : resta l'obbligo di autocertificazione per i vaccini : l'obbligo di autocertificazione dei vaccini per i genitori dei bimbi che devono iscriversi a scuola resterà in vigore per un altro anno. Il decreto Milleproroghe - dove è contenuta la norma che fa slittare di un anno la presentazione dei documenti - infatti, ha ricevuto il via libera del Senato ma sarà approvato definitivamente dalla Camera solo dopo la chiusura estiva del Parlamento. I lavori riprenderanno l'11 settembre, ...

Vaccini : Milleproroghe a settembre - incertezza sull'autocertificazioni e il rinvio delle sanzioni : Il dl milleproroghe non sarà convertito in legge prima della pausa estiva, quindi avverrà ad anno scolastico già iniziato in gran parte d'Italia. L'annuncio della calendarizzazione del provvedimento alla Camera per l'11 settembre apre grandi interrogativi sul fronte Vaccini: l'emendamento al dl a firma Lega-M5s, che rinvia di un anno l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge Lorenzin per i ...

Milleproroghe - al voto finale è scontro Pd-M5s sui vaccini. Al virologo Burioni solidarietà dem dopo fotomontaggio stile Br : dopo il fotomontaggio di minacce in stile Br comparso in rete contro il virologo Roberto Burioni, nel mirino del fronte no-vax, solidarietà dai senatori Pd in Aula. Nel corso del voto finale al Senato del decreto Milleproroghe (contestato dai dem proprio per lo slittamento al 2019 deciso dalla maggioranza M5s-Lega dell’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a nidi e scuole per l’infanza) i senatori Pd hanno esposto polemici ...

Milleproroghe - il decreto incassa il sì del Senato. Slitta obbligo dei vaccini : Teleborsa, - Con 148 voti a favore, 110 contrari e 3 astenuti , il decreto Milleproroghe ha ottenuto il via libera dall'Aula del Senato. Ora il testo passa alla Camera . La seconda lettura è prevista ...

Decreto Milleproroghe - via libera del Senato : slitta obbligo vaccini : Obiettivo raggiunto in Senato: Palazzo Madama dà il suo ok al Decreto Milleproroghe. L’Aula ha approvato il provvedimento con 148 sì, 110 no e 3 astenuti. La palla passa ora alla Camera. La seconda lettura è prevista a settembre alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva e le vacanze degli onorevoli. Il tutto non senza scintille in Aula durante la discussione del provvedimento e il motivo è presto detto: il discusso caso ...

