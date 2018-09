Milleproroghe | Governo cambia idea su vaccini “Bambini a scuola? Solo immunizzati” | stop

Scontro tra sindaci e Governo sul bando periferie stoppato nel Milleproroghe : E' quasi braccio di ferro tra Governo e sindaci sulla vicenda del bando periferie, stoppato dal decreto Milleproroghe per due anni, che relegherebbe alle amministrazioni comunali la gestione di pagamenti già definiti. La norma, varata dal Governo Renzi e completata a dicembre scorso da Gentiloni, prevede convenzioni per opere da realizzare in ben 96 tra città e aree metropolitane, da estendere ad altre 120 realtà urbane. Un ...

Milleproroghe - sindaci in rivolta per fondi tolti alle periferie. Replica del governo 'Assurdo - abbiamo liberato soldi per i Comuni' : L'ossessione di smontare le decisioni dei Governi precedenti ora prende di mira le #periferie Togliere i soldi alle città per ripicca politica sarebbe una follia. Una delle tante. - Paolo Gentiloni, @...

Milleproroghe - stop a fondi Periferie. Governo : “Trasferiti a nuovo fondo”. Ma Anci valuta diffida : ‘Progetti già partiti’ : L’Anci contro il Governo per il congelamento dei fondi del bando per le periferie previsto nel decreto Milleproroghe. Nel provvedimento approvato il 7 agosto al Senato e che aspetta il via libera della Camera in autunno infatti, se da un lato si prevede lo sblocco degli investimenti per gli enti virtuosi, dall’altra si congelano fino al 2020 i finanziamenti per 96 tra città e aree metropolitane. Ad essere bloccata nello specifico è ...

Milleproroghe - il governo blocca i fondi per il quartiere Adriano a Milano. L'assessore Maran : "Ingiustificabile" : Sfogo su Facebook dopo lo stop ai fondi per i progetti del Bando Periferie: "Talmente sbigottito da non essere neppure arrabbiato". E fa l'elenco delle opere a rischio

AUTOCERTIFICAZIONE VACCINI A SCUOLA SE SLITTA Milleproroghe/ Video ultime notizie : Pd e Regioni contro Governo : VACCINI, ministro Grillo: "Nessun passo indietro su obbligo". ultime notizie, l'appello dell'Ordine dei Medici al Parlamento, bagarre politica su rinvio(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 19:40:00 GMT)

Governo : i contenuti del decreto ‘Milleproroghe’ (2) : (AdnKronos) – Giustizia. Al fine di completare le complesse misure organizzative in atto per l’attuazione delle nuove norme in materia di intercettazioni, introdotte dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, anche relativamente all’individuazione e all’adeguamento dei locali idonei per le cosiddette ‘sale di ascolto”, alla predisposizione di apparati elettronici e digitali e all’adeguamento ...

Governo : i contenuti del decreto ‘Milleproroghe’ (3) : (AdnKronos) – Infrastrutture. Si prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del termine entro cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) deve individuare le modalità di impiego delle economie derivanti dai finanziamenti dei programmi di edilizia scolastica. Istruzione e università Per consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2018/2019 nel sistema della formazione italiana nel mondo, assicurando la ...

Governo : i contenuti del decreto ‘Milleproroghe’ (4) : (AdnKronos) – Salute Si consente, anche per l’anno 2018, l’utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, secondo la proposta di riparto delle risorse finanziarie per l’anno 2018 della Conferenza delle Regioni e province autonome. Inoltre, allo scopo di salvaguardare la partecipazione di investimenti ...

Governo : i contenuti del decreto ‘Milleproroghe’ (5) : (AdnKronos) – Al fine di consentire la compiuta realizzazione e consegna delle opere per l’Universiade di Napoli del 2019, si proroga il termine ultimo di realizzazione delle stesse al 30 maggio 2019. Inoltre, si individua ex lege nel Direttore dell’Agenzia regionale Universiade 2019 il Commissario straordinario per la realizzazione dell’evento. Banche popolari e gruppi bancari cooperativi. Le disposizioni prorogano ...

Governo : i contenuti del decreto ‘Milleproroghe’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto legge, il cosiddetto ‘milleproroghe’, che introduce disposizioni urgenti per la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative. Il decreto interviene, tra l’altro, in questi ambiti. Enti territoriali. Si confermano per tutto il 2018 le disposizioni concernenti le modalità di ...

Governo - ok al decreto Milleproroghe. Proroga della riforma delle Bcc di 180 giorni : “Rafforzato legame con territorio” : Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Milleproroghe, che contiene lo slittamento – con una Proroga di 180 giorni – “del termine della piena efficacia della riforma del credito cooperativo”. Le nuove misure riguarderanno anche le banche popolari. “Non solo una Proroga per consentire agli operatori di stare al passo con tutti gli adempimenti richiesti anche per le banche popolari – dice il presidente del ...

Decreto Milleproroghe - ok del Governo : da intercettazioni a credito cooperativo : Il Decreto milleproroghe estivo, arrivato sul tavolo del Consigli dei ministri alle ore 12 di oggi, con 24 ore di ritardo rispetto alle previsioni, è stato approvato dal Governo. All’ordine del giorno i contenuti del Decreto: dal rinvio della riforma delle intercettazioni all’Isee precompilato, dalla proroga del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale all’edilizia scolastica. Sono questi alcuni dei contenuti in una bozza di dl ...

Governo : approvati decreto Milleproroghe e slittamento riforma intercettazioni : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Milleproroghe e ha prorogato il termine per l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe ...