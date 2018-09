MILANO UOMO TRAVOLTO DA TRAM | MORTO E' UN CLOCHARD? Ultime notizie | conducente sotto

Uomo sdraiato sui binari travolto da un tram - è accaduto a MILANO - : Secondo la testimonianza dell'autista la vittima, probabilmente un senzatetto, era già a terra. L'incidente a Roserio, nella zona nord della città

MILANO : uomo trovato impiccato nel parco di via Donna Prassede : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Un uomo di 43 anni è stato trovato impiccato nel parco di via Donna Prassede a Milano. L'allarme è scattato intorno alle 6,30 di questa mattina. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Dalle prime ricostruzioni, il corpo sarebbe st

MILANO : uomo ferito a un braccio in stazione metro : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - Aggredito e ferito all'interno di una stazione del metrò milanese. E' quello che è accaduto la notte scorsa a Milano a un 41enne, che ha riportato una ferita a un braccio. Poco prima dell'una, l'uomo si trovava nel mezzanino della fermata Pasteur della linea 1 della met

MILANO - protegge donna da rapina : uomo accoltellato da algerino : Brutale aggressione avvenuta giovedì 16 agosto in tarda mattina nel quartiere di San Siro (Milano), a seguito della quale un uomo si trova ora in gravi condizioni.Erano circa le 14:00, quando in via Saverio una donna è stata avvicinata da un malvivente che l"ha aggredita col preciso intento di sottrarle la borsetta. Con lei si trovava un conoscente, un uomo di 50 anni, che ha subito reagito alla rapina in atto ed è intervenuto in sua ...

MILANO : pauroso schianto tra auto e moto - un uomo ferito grave : Un violento scontro ha coinvolto un'auto e una moto la sera di giovedì 16 agosto a Milano, tra viale Stelvio e via Menabrea. Secondo i primi riscontri, l'auto, per cause da accertare, avrebbe svoltato ...

La fiction ama MILANO : in aumento le autorizzazioni di set tra Duomo e Scala : Duomo, Galleria, Scala e Palazzo Reale: sono i set a cielo aperto più richiesti a Milano per servizi di moda, fiction e documentari. Sono 453 , contro le 404 dello stesso periodo del 2017, le ...