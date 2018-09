Milano più verde | Realacci | alleanza per combattere cambio clima

A Milano oramai ci sono più single che famiglie : Milano città di single ma anche con quasi seimila famiglie numerose, composte da 6 o più persone. A confermarlo i dati elaborati dall'Anagrafe del Comune, che certifica il netto primato dei nuclei monofamiliari nei primi sette mesi del 2018: sono infatti oltre 400mila, più del doppio delle coppie, che si fermano a quota 163mila, mentre 92mila sono le famiglie composte da tre persone. Sulle 745 mila famiglie presenti in ...

F1 – Dai tifosi calorosi al fortuito incidente di Vettel : le IMMAGINI dei momenti più belli vissuti oggi a Milano : Un evento unico ed apprezzato da tutto il pubblico quello che ha visto protagonista la Formula Uno e la Ferrari oggi a Milano Sul tracciato di circa un chilometro, costruito per lo spettacolo odierno della Formula Uno a Milano, sono accorsi tantissimi supporter per ammirare le due Ferrari con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen al volante. La risposta del pubblico, allo show in Darsena ed in Piazza 24 Maggio, è stata entusiasmante, così come ...

Università : stanze in affitto per gli studenti fuori sede. Milano la città più cara : Pochi giorni all’inizio di settembre, il mese che per milioni di italiani coincide con il ritorno dalle meritate ferie ma che, per molti altri, segna un nuovo inizio. Tanti sono infatti i giovani studenti che si apprestano ad entrare nelle Università del nostro paese. E se alcuni hanno la fortuna di avere la sede universitaria vicino a casa, per molti altri è necessario cambiare città dovendo quindi cercare una stanza in affitto quanto ...

In media una stanza singola costa 543 euro, con picchi oltre i 600 nelle zone centrali. Dopo il capoluogo lombardo, Roma e Bologna

Milano. Tra gli oggetti smarriti più curiosi uno scheletro a grandezza naturale : Sono oltre 32 mila gli oggetti che sono stati smarriti a Milano nel corso dei primi sette mesi del 2018.

Milano. Lavori per rendere parchi e aree verdi più belli e fruibili : Ad agosto non si ferma l’attività di Miami scarl nell’ambito del servizio Global Service per rendere parchi, aree sportive e

Confermata una tendenza in atto già da tempo: a Milano il numero dei single è doppio di quello delle famiglie, trionfano la cosiddetta libertà e indipendenza

Vienna è la città più vivibile al mondo secondo il rapporto dell'Economist Intelligence Unit. Al secondo posto Melbourne, al terzo Osaka. Solo 46° Milano, la prima italiana.

Westfield Milano : a Segrate il centro commerciale più grande d’Europa nel 2021 : E’ da molti anni ormai che i centri commerciali sono la meta preferita ogni giorno da milioni di persone per lo shopping, grazie alla presenza di decine di negozi, ma anche per trascorrere il tempo libero, tra ristoranti e spazi dedicati all’intrattenimento. La presenza di strutture del genere, in Italia, è piuttosto ampia e variegata dal Nord al Sud, ma a breve inizieranno finalmente i lavori per quello che si conferma un progetto ...

Record per il turismo a Milano - in luglio registrati più di seicentomila visitatori : L'assessore Guaineri: "Siamo tra le mete più ambite al mondo". La città è amata dai single tra i 30 e i 45 anni, i soggiorni durano fino a 10 giorni