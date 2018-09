Milano | madre dimentica il certificato dei vaccini | l' asilo manda a casa il bimbo

Milano - bimbo restituito alla madre dopo 0tto anni. «Tragico equivoco» : Un «Tragico equivoco» che ha tenuto lontani una madre cinese e il figlio per 8 anni dei suoi ormai 11 anni. L'equivoco è quello - scrive il Tribunale dei Minorenni - in cui «incorre la madre in Italia»...

Bimbi uccisi dal treno a Branacelone : madre e figli sono di Milano : Erano di Milano i due bambini, di 12 e 6 anni, travolti e uccisi oggi pomeriggio, intorno alle 15,30, da un treno nei pressi di Brancaleone, nel Reggino. La madre, una casalinga pure di Milano, ed i figli, erano da alcuni giorni in vacanza in Calabria con il compagno della donna, originario della Locride. Il treno, un regionale partito da Catanzaro Lido e diretto a Reggio Calabria, è bloccato in attesa delle determinazioni della ...

Bambino di un anno e mezzo positivo a cocaina/ Ultime notizie Milano : rintracciata madre fuggita : Milano, Bambino di un anno e mezzo positivo a cocaina: presumibilmente assunta tramite latte materno. Le Ultime notizie: la madre fuggita è stata rintracciata dai carabinieri(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 15:29:00 GMT)

Milano - 13enne violentata dal compagno della madre nel sonno/ Ultime notizie : stupro mentre erano soli in casa : Milano, 13enne violentata dal compagno della madre mentre dormiva: lo stupro in assenza della donna, fuori per lavoro; 28enne arrestato dopo denuncia della vittima.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:17:00 GMT)

Milano : nascondono droga e armi in casa - madre e figlio arrestati : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Nascondevano armi e droga in casa. Per questo un 47enne e la madre 70enne sono stati arrestati dai carabinieri. E' accaduto nel pomeriggio di ieri a Milano. A scoprire i due sono stati i militari della stazione di Pieve Emanuele, durante un servizio di contrasto alla cri