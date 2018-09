Milano | dopo lo sgombero le famiglie di “Aldo dice 26X1” occupano la torre Ligresti 

Borsa - Milano ok nel dopo Fitch. Spread a 290 - poi giù : Secondo alcuni analisti il calo del differenziale segue le dichiarazioni del vicepremier Salvini sulla manovra che "sarà rispettosa di tutte le regole".

Btp in calmieramento dopo Fitch - spread cala a 287 - Milano +0 - 15% : Roma, 3 set., askanews, - Avvio di contrattazioni in calmieramento per i titoli di Stato dell'Italia, dopo che venerdì scorso, a mercato chiuso, Fitch ha annunciato di aver peggiorato a negative le ...

Milano - bimbo restituito alla madre dopo 0tto anni. «Tragico equivoco» : Un «Tragico equivoco» che ha tenuto lontani una madre cinese e il figlio per 8 anni dei suoi ormai 11 anni. L'equivoco è quello - scrive il Tribunale dei Minorenni - in cui «incorre la madre in Italia»...

J-Ax annuncia una pausa dopo i concerti al Fabrique di Milano : “Ricomincio da zero” : J-Ax annuncia una pausa dopo i concerti al Fabrique di Milano. Alessandro Aleotti è intervenuto sui suoi social per spiegare i motivi della sua scelta, che ha maturato dopo 25 anni di carriera trascorsi tra un palco e l'altro. L'artista è reduce dal successo del tour congiunto con Fedez, che ha concluso il 1° giugno scorso allo stadio San Siro e alla presenza di oltre 70mila persone. Si è parlato di un disco da solista, ma stando alle ultime ...

Borsa : Milano rallenta dopo dati Ocse : ANSA, - Milano, 27 AGO - La Borsa di Milano amplia il calo dopo i dati sulla crescita economica dei Paesi G7 diffusi dall'Ocse. Piazza Affari, in controtendenza rispetto agli altri listini europei, ...

Dopo Milano anche Roma - lo strano caso delle auto scomparse nei parcheggi low cost : Un problema al 'server' di un parcheggio di Somma Lombardo ha fatto saltare per parecchie ore le riconsegne delle auto, ma soprattutto ha scoperchiato un mondo sconosciuto, in cui le vetture non sono ...

Borse europee positive dopo Powell - a Milano corre Fca : Per il numero uno della Federal Reserve l'economia è forte ma non c'è rischio di surriscaldamento dei prezzi. Il discorso di Jackson Hole ha innescato una generale debolezza del dollaro e spinto il cambio con l'euro sopra quota 1,16. L'andamento del biglietto verde sta favorendo l'apprezzamento del petrolio e delle materie prime sostenendo i minerari sul mercato azionario. ...

Grande Fratello Vip - l'incredibile fine di Chloe Ayling un anno dopo il sequestro choc a Milano : Versione smentita dagli stessi magistrati, ma oggi la bella Chloe è sbarcata nel mondo dello spettacolo: partecipa infatti al Grande Fratello Vip inglese, insieme a personaggi coma la diva di ...

Il cast originale di Streghe nel reboot di CW? Dopo le proteste di Alyssa Milano arriva un’apertura : Non è detto che non ci sia posto per il cast originale di Streghe nel reboot di CW: Dopo le dichiarazioni dell'ex protagonista Alyssa Milano, interprete di una delle sorelle Halliwell nella serie a cui il nuovo progetto si ispira, la showrunner Jennie Snyder Urman ha replicato con un'apertura all'ipotesi di una reunion delle attrici della serie madre nel nuovo format di The CW. La Milano, volto storico di Phoebe Halliwell nella fortunata saga ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari riapre dopo la pausa di Ferragosto (16 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI riapre dopo la chiusura di Ferragosto. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 03:28:00 GMT)

Milano - inseguimento notturno sui tetti dopo il furto : arrestati due baby ladri di 16 e 17 anni : Ai militari è bastato vedere che uno di loro aveva buttato un oggetto a terra per immaginare che stava accadendo qualcosa di strano. Così, si sono fermati e hanno cercato di capire meglio, riuscendo a ...

Genoa - idea Nunes : sprint dopo l'incontro a Milano : Il Genoa punta il giovane Nuno Henrique Pina Nunes, centrocampista protagonista da titolare col Portogallo Under 19 campione d'Europa nella finale pirotecnica vinta 4-3 contro l'Italia. Uno sguardo ...

A4 - camion in fiamme dopo lo schianto : tratto interrotto e traffico paralizzato in direzione Milano : Code, disagi e paura sulla A4 Milano-Brescia dove mercoledì mattina è avvenuto un incidente tra un’auto e un mezzo pesante all’altezza del km 162 in direzione Milano. Il camion, dopo aver colpito l’auto, ha sbandato urtando la barriera centrale e ha invaso la corsia di sorpasso della carreggiata opposta, prendendo fuoco. A causa delle operazioni di sgombero ancora in corso, il tratto tra Seriate e Capriate è ancora chiuso al traffico ...

Rfi : Milano-Brescia - disagi dopo circolazione sospesa : Milano, 27 lug. (AdnKronos) - "Sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria sulle linee AV e convenzionale Milano-Brescia, rallentata dalle 19.20 alle 20.35 per una disconnessione del sistema di alimentazione elettrica nella stazione di Pioltello-Limito". Lo rende noto Rf