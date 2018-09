Milan | Leonardo | c' è energia positiva

Serie A Milan - Leonardo : «Energia positiva intorno alla squadra» : Mi hanno fatto gli auguri ma niente grandi festeggiamenti" , ha raccontato Leonardo a Sky, chiarendo quale sarà il coinvolgimento di Kakà nel mondo rossonero. "Kakà sarà legato a noi ma non c'è un ...

Milan - Leonardo e Raiola parlano anche di un difensore : Non solo Donnarumma e Bonaventura al centro dei discorsi tra Leonardo e Raiola : come sottolinea Il Corriere dello Sport , si parlerà anche del futuro di Ignazio Abate , in scadenza con il Milan al termine della stagione.

Milan - Leonardo : "Energie positive - con Kakà cose importanti" : Leonardo compie 49 anni ed è un compleanno ancora più felice del solito. Perché la vittoria all'ultimo respiro contro la Roma ha portato nel Milan una ventata di rinnovato entusiasmo. Il direttore ...

Leonardo : 'Milan - c'è energia positiva. Kakà? Non avrà incarico preciso - ma...' : Intercettato da Sky Sport all'uscita da Milanello, dove ha festeggiato il suo 49° compleanno, il dirigente del Milan Leonardo ha rilasciato alcune dichiarazioni: 'Non sono molto per i compleanni, sono molto timido. ...

Milan - Leonardo lavora ad una “sorpresa” già a gennaio… : Milan, il responsabile dell’area tecnica Leonardo sta tentando di aggiungere alla rosa un calciatore di enorme qualità Il responsabile dell’area tecnica del Milan Leonardo, non sembra affatto intenzionato ad andare in vacanza dopo la serrata sessione di calciomercato che ha vissuto. Sembra infatti che il dirigente rossonero sia già al lavoro per cullare un sogno per gennaio. Secondo Tuttosport infatti, il Milan starebbe ...

Rabiot al Milan?/ Ultime notizie - Leonardo prepara l'assalto per il centrocampista del PSG : Adrien Rabiot al Milan? Ultime notizie, il direttore tecnico rossonero Leonardo prepara l'assalto per il centrocampista del PSG, in scadenza di contratto 2019(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 09:50:00 GMT)

Dal calcio alla gastronomia : Leonardo apre un locale a Milano : la gastronomia ! Il dirigente brasiliano infatti ha deciso di lanciarsi nell'imprenditoria e, assieme ad alcuni soci, aprirà un locale nella zona sud-ovest di Milano: nasce 'La Salumeria dello Sport' ...

Milano inizia i festeggiamenti per i 500 anni della morte di Leonardo : il Cenacolo Vinciano apre anche la sera : Orari prolungati per le visite al Museo a partire da domenica 2 settembre: a ottobre la mostra dei disegni preparatori dell'Ultima Cena

Milan - Kakà è tornato : il piano di Leonardo e Maldini e il nuovo ruolo : Voglio capire quello che mi piace fare nel mondo del calcio'. IL ruolo - Quale sarà quindi il ruolo di Kakà nel Milan? Non c'è ancora nulla di definito, è bene precisarlo. Come ha sottolineato anche ...

Milan - dopo Leonardo e Maldini riecco Kakà : studierà da dirigente : Kakà- Il Milan ai Milanisti è questo il messaggio che la società rossonera starebbe cercando di imprimere nel nuovo dna. dopo l’arrivo di Leonardo e Maldini, il Milan si prepara anche riabbracciare Ricardo Kakà. L’ex Pallone d’Oro rossonero studierà da dirigente all’interno della società rossonera. Un affiancamento costante a Leonardo e Maldini per capire e […] L'articolo Milan, dopo Leonardo e Maldini riecco Kakà: ...

