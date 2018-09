Milan | Kakà su Gattuso È un fenomeno Ultime notizie | il brasiliano esalta il

Kakà a Milanello tra piacevoli sorprese ed emozioni : “Gattuso? E’ la prima volta che lo vedo da allenatore e…” : Ricardo Kakà esalta Gattuso nelle vesti di allenatore e racconta la sua visita a Milanello “È la prima volta che vedo Gattuso da allenatore. Mi piace tantissimo, ha la stessa energia di quando giocava, sempre impegnato a motivare i giocatori, ho visto che parla molto con loro. Ha buone idee di calcio, ha studiato molto, si vede che ha ottime basi, tutto questo lo rende un fenomeno“. Ricardo Kakà parla così dell’ex ...

Milan - Leonardo soddisfatto : “c’è energia positiva intorno alla squadra. Kakà? Vi spiego cosa farà” : Il Direttore Tecnico del Milan ha parlato della situazione in casa rossonera, soffermandosi anche sul ruolo di Kakà “In società tutti sono coinvolti, questa è una cosa che fa piacere. C’è un’energia positiva attorno alla squadra e penso che la base per fare bene sia questa“. A spiegare il corso che si respira a Milanello è il direttore tecnico del Milan, Leonardo. L’ex giocatore brasiliano è entrato questa ...

Milan - Leonardo : "Energie positive - con Kakà cose importanti" : Leonardo compie 49 anni ed è un compleanno ancora più felice del solito. Perché la vittoria all'ultimo respiro contro la Roma ha portato nel Milan una ventata di rinnovato entusiasmo. Il direttore ...

Leonardo : 'Milan - c'è energia positiva. Kakà? Non avrà incarico preciso - ma...' : Intercettato da Sky Sport all'uscita da Milanello, dove ha festeggiato il suo 49° compleanno, il dirigente del Milan Leonardo ha rilasciato alcune dichiarazioni: 'Non sono molto per i compleanni, sono molto timido. ...

Milan : Kakà - serve tempo ma via giusta : ANSA, - MilanO, 31 AGO - ''Ci vorrà del tempo per tornare al top ma il Milan è sulla strada giusta. Penso si possa fare bene ora che sono rientrati in società Maldini e Leonardo, con Gattuso in ...

Kaka a San Siro - delirio per l’ex fuoriclasse del Milan [VIDEO] : Milan e Roma sono in campo per la giornata del campionato di Serie A, delirio per l’ex fuoriclasse rossonero Kaka. In corso il terzo turno del massimo campionato italiano, nei primi minuti partenza sprint della squadra di Gattuso che ha provato a schiacciare gli avversari. Spettacolo prima del match, tifosi del Milan in delirio per Kaka, idolo come pochi nella storia del club rossonero, tifosi scatenati in tribuna. GUARDA IL VIDEO ...

Milan - Kakà è tornato : il piano di Leonardo e Maldini e il nuovo ruolo : Voglio capire quello che mi piace fare nel mondo del calcio'. IL ruolo - Quale sarà quindi il ruolo di Kakà nel Milan? Non c'è ancora nulla di definito, è bene precisarlo. Come ha sottolineato anche ...

Kakà sbarca a Milano : "Speriamo che i risultati diano ragione a Gattuso" : Ricardo Kakà è sbarcato in Italia. L'ex pallone d'Oro arrivato nel pomeriggio a Milano incontrerà nelle prossime ore i dirigenti del Milan e venerdì sarà a San Siro per la sfida tra i rossoneri e la ...

Ricardo Kakà è un nuovo dirigente del Milan : Maldini, Gattuso e ora Kakà. Le vecchie glorie rossonero sono tornate, non per giocare una gara, ma per decretare il

Milan - dopo Leonardo e Maldini riecco Kakà : studierà da dirigente : Kakà- Il Milan ai Milanisti è questo il messaggio che la società rossonera starebbe cercando di imprimere nel nuovo dna. dopo l’arrivo di Leonardo e Maldini, il Milan si prepara anche riabbracciare Ricardo Kakà. L’ex Pallone d’Oro rossonero studierà da dirigente all’interno della società rossonera. Un affiancamento costante a Leonardo e Maldini per capire e […] L'articolo Milan, dopo Leonardo e Maldini riecco Kakà: ...