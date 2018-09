Milan | Higuain in ' forma Ronaldo'

Milan - quanto corre Higuain! : Un atleta attento e curato. Così viene descritto Gonzalo Higuain sulla Gazzetta dello sport nel focus a lui dedicato. Il Pipita ha corso nelle prime due gare una media di 10.7 chilometri, più dei suoi compagni di reparto che pure hanno un settore di competenza più ampio. Il ...

Stipendi Serie A - CR7 è il più ricco. Nel Milan spicca Higuain - nell'Inter Icardi : La Serie A , come tutti gli altri campionati italiani, è ferma per via degli impegni delle nazionali e come ogni anno la Gazzetta dello Sport ha snocciolato gli Stipendi di tutte le squadre del nostro campionato. Il monte ingaggi più alto è quello della Juventus con 219 milioni di euro, seguita dal Milan con 140, terza l'Inter con 119.

Milan - stipendi in crescita del 25% : Higuain è il più pagato : Sale a 129 milioni di euro circa il monte ingaggi del Milan per la stagione 2018-2019, rispetto ai circa 103 milioni della stagione 2017-2018. L'articolo Milan, stipendi in crescita del 25%: Higuain è il più pagato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stipendi Milan : guida Higuain - Reina come Suso - Borini più di Bonaventura : Il Pipita, davanti a tutti. Nella classifica dei giocatori più pagati del Milan, pubblicata da La Gazzetta dello Sport, l'argentino è sul gradino più alto del podio con 9,5 milioni di euro netti a stagione. Medaglia d'argento per Gigio Donnarumma, che ogni anno incassa 6 milioni di euro, sempre netti,, al terzo ...

Higuain al Milan - Caressa svela un retroscena : “Ho letto un messaggio del Pipita sulla Juve…” : Il passaggio di Higuain al Milan si è concretizzato da oltre un mese, ma c’è chi ancora parla dell’addio del Pipita alla Juventus. Ultimo, in ordine di tempo, il giornalista e telecronista Sky Fabio Caressa, che ha voluto svelare un interessante retroscena sulla vicenda che ha portato al trasferimento dell’attaccante argentino. Caressa su Higuain: “Lui voleva restare alla Juventus” Dagli studi di Sky ...

Milan - che numeri per Higuain : Minuziosa analisi statistica a firma della Gazzetta dello sport sulla prova offerta da Gonzalo Higuain contro la Roma. Maggiore la presenza all'interno della gara: i palloni giocati sono saliti da 38 a 49. I passaggi andati a buon fine sono quasi raddoppiati ...

Milan - operazione 'doppio 9'. Higuain più Cutrone? Si può - se... : Gonzalo Higuain insieme a Patrick Cutrone. Sono tanti i Milanisti che vorrebbero vedere i due bomber giocare insieme, visto quanto sono stati capaci di fare nei pochi minuti in coppia contro la Roma. ...

Impara da Higuain e si divora Schick : Cutrone trascina il Milan in 6 minuti : Il sorriso di chi ha visto il proprio idolo, la maturità di chi sa che può Imparare da uno tra i migliori attaccanti al mondo, la consapevolezza di partire dietro nelle gerarchie, la sicurezza di chi ...

Voti Gazzetta Milan-Roma : Higuain da 7 - rossoneri tutti sopra la sufficienza : La vittoria nei minuti di recupero contro la Roma ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente del Milan, reduce dalla cocente delusione dopo l’amara sconfitta di Napoli. Anche La Gazzetta dello Sport ha voluto premiare i rossoneri, con dei Voti generosi, ma sicuramente meritati. Secondo la Rosea, i migliori in campo della squadra di Gattuso sono stati Higuain, Cutrone e Calhanoglu, tutti e tre premiati con un bel 7 in pagella. Pagelle ...

Milan - ecco il 'nuovo' Higuain : il Pipita ha numeri da trequartista : Ha lottato a centrocampo, distribuito palloni, servito l'assist decisivo a Cutrone: il "nuovo" Pipita fa anche il trequartista, al servizio di Cutrone. Ma analizzando i suoi numeri si scopre che non ha certo perso il suo istinto--Probabilmente neanche al Milan pensavano di essersi assicurati un trequartista così forte, nel momento in cui acquistavano Gonzalo Higuain, uomo d’area da 111 gol in A (in 177 partite), capocannoniere con record (36) ...

Gattuso soddisfatto del suo Milan : 'abbiamo saputo soffrire! Higuain fondamentale. Vi dico che fra due settimane...' : Intervistato nel post gara di Milan-Roma, Rino Gattuso ha speso delle belle parole per la prestazione dei rossoneri, elogiando la partita di Higuain e Biglia, nonchè i meriti di tutta la squadra Il ...

Gattuso soddisfatto del suo Milan : “abbiamo saputo soffrire! Higuain fondamentale. Vi dico che fra due settimane…” : Intervistato nel post gara di Milan-Roma, Rino Gattuso ha speso delle belle parole per la prestazione dei rossoneri, elogiando la partita di Higuain e Biglia, nonchè i meriti di tutta la squadra Il Milan batte 2-1 la Roma, con un gol al ’95 e trova i primi 3 punti della sua stagione. Vittoria convincente per i ragazzi di Gattuso, apparsi in netto miglioramento dopo la sconfitta subita in rimonta per 3-2 dal Napoli. Gattuso, ...

Milan - Cutrone : "Critiche ingiuste"/ Match winner con la Roma - Gattuso : "Lui e Higuain? C'è spazio per tutti" : Miln, Patrick Cutrone: "critiche ingiuste". Ultime notizie, il commento di Gennaro Gattuso sul Match winner con la Roma: "Lui con Higuain? spazio per tutti"(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 08:45:00 GMT)

Milan-Roma - le pagelle dei rossoneri : Higuain - un assist per conquistare San Siro : G. DONNARUMMA 5.5 Sbaglia molto con i piedi e non brilla nemmeno sulle uscite alte. Gattuso è davvero sicuro di voler continuare a tenere Reina in panchina? CALABRIA 6 In gol già al San Paolo con il ...