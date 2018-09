Migranti | per Gattiker giuste le misure verso gli eritrei

Libia - Onu : raggiunto accordo per il cessate il fuocoMedia : centinaia in fuga da un centro Migranti : "Tutte le parti firmatarie si impegnano a trovare una soluzione politica, alla cessazione delle ostilità e alla creazione di un meccanismo che controlli il cessate il fuoco", si afferma nell'accordo. Approfittando del caos di queste ore, centinaia di migranti africani sarebbero fuggiti da un centro di detenzione

Palermo - 7 arresti per un'aggressione razzista a 6 Migranti : Roma, 5 set., askanews, - Sette persone sono state arrestate dai carabinieri di Partinico, Palermo, con l'accusa, a vario titolo, di lesioni e violenza privata, aggravati dalla finalità dell'odio ...

Libia - l'Onu : raggiunto l'accordo per il cessate il fuoco a Tripoli. Media : "centinaia di Migranti in fuga" : ...

Migranti - governo all’Ue : "più fondi per frenare le partenze" : L’ipotesi di superamento del 3% del rapporto deficit-pil continua a tenere banco nel governo in vista della prossima manovra finanziaria: "Vedremo di rispettare tutte le regole, tutti i vincoli e tutti gli impegni presi: si può far crescere questo Paese e far star meglio gli italiani senza irritare coloro che ci osservano dall'alto. Vedremo di essere bravi e convincenti" ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ai ...

Migranti - governo : “Più fondi dall’Ue per ridurre i flussi. Sulla Libia conferenza in Italia a novembre” : Più fondi dall’Ue per ridurre i flussi. E Sulla Libia una conferenza in Italia a novembre. Sono i risultati del vertice tenuto a Palazzo Chigi al termine delle due ore di vertice sul tema delle migrazioni e Sulla nuova crisi libica. “Nel corso della riunione di oggi su immigrazione e Libia – si legge nel comunicato rilasciato dalla presidenza del Consiglio al termine della riunione tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Enzo ...

Migranti - Palazzo Chigi : "Più fondi Ue per meno partenze" : "Nel corso della riunione di oggi su immigrazione e Libia, abbiamo preso atto positivamente dell'impegno dei ministri degli Esteri - assunto a Vienna il 31 agosto scorso- di trovare una soluzione ...

Migranti : Palazzo Chigi - obiettivo più fondi Ue per ridurre le partenze : obiettivo dell'Italia è quello di avere più fondi nel bilancio Ue per ridurre le partenze dei Migranti. Lo sottolinea una nota ufficiale di palazzo Chigi diramata al termine del vertice di governo. "Nel corso della riunione di oggi su immigrazione e Libia - si legge nel comunicato - abbiamo preso atto positivamente dell'impegno dei ministri degli Esteri - assunto a Vienna il 31 agosto scorso - di ...

Migranti - Galantino (Cei) : «Per Salvini sono comunista? Seguo solo il Vangelo» Video : Il segretario della Cei ai politici: «Non farsi strada sui poveri ma con i poveri». Poi ricorda: «Con noi non solo i 100 della Diciotti ma altri 26 mila Migranti»

Migranti : inchiesta Diciotti - cade ipotesi reato arresto illegale per Salvini : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - cade l'ipotesi di uno dei cinque reati addebitati al ministro Matteo Salvini e al suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Diciotti. Il fascicolo dell'indagine, trasmesso nei giorni dalla Procura di Agrigento ai pm di Palermo, in att

Migranti - Minniti : “Nazional-populisti li usano come arma per far saltare l’Europa. Da Salvini comportamenti infantili” : “I nazional -populisti vogliono far saltare l’ Europa con l’arma dell’immigrazione e il campanello d’allarme viene dalla Libia dove in pochi mesi si è rotto l’equilibrio di collaborazione e competizione tra Italia e Francia“. Lo sostiene Marco Minniti in un’intervista alla Stampa. Un colloquio a margine della Festa dell’Unità di Reggio Emilia in cui l’ex ministro dell’Interno si è ...

Salvini contro Merkel : odio sociale in Germania causato dalle porte aperte ai Migranti : Intervista alla radio tedesca Deutsche Welle, nella sua politica migratoria la cancelliera 'sottovalutò il rischio di conflitti sociali'

Salvini contro Merkel : odio sociale in Germania causato dalle porte aperte ai Migranti : Quando Angela Merkel aprì le porte della Germania a centinaia di migliaia di migranti, "certamente sottovalutò il rischio di conflitti sociali". Lo dice il vice premier e ministro degli Interni Matteo Salvini in un'intervista alla radio tedesca Deutsche Welle, concessa mentre il governo Conte si appresta a festeggiare i suoi primi 100 giorni, commentando gli eventi di Chemnitz."Ancora ricordo cosa accadde durante le celebrazioni ...