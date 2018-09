Migranti | irreperibili 40 sbarcati dalla Diciotti e trasferiti a Rocca di Papa

Migranti - 40 sbarcati dalla Diciotti si sono resi irreperibili : «Si sono già dileguati 40 dei 144 immigrati maggiorenni sbarcati dalla Diciotti e affidati alla Cei o al Centro di Messina». A renderlo noto sono i sottosegretari all’Interno, Stefano Candiani e Nicola Molteni. «Ricordiamo che, per la legge, queste persone hanno libertà di movimento e quindi non sono sottoposte alla sorveglianza dello Stato. Erano ...

