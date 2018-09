Migranti | a Palermo 7 arresti per aggressione razzista

Palermo - l’auto speronata e la pistola puntata al grido “vi ammazziamo tutti” : il video dell’aggressione ai Migranti : Il furgone Fiat Scudo bianco che viene speronato e bloccato, gli aggressori che scendono dalle auto – uno è armato di pistola e minaccia l’educatrice alla guida – e li circondano. Poi l’inseguimento e l’assalto con mazze e bastoni. Sono sette le persone arrestate per aver picchiato un gruppo di migranti, il 15 agosto scorso, a Partinico. I carabinieri di Palermo hanno diffuso il video di ciò che accade quella notte ...

Migranti : Inchiesta Diciotti - ong Ciss deposita memoria a Procura Palermo : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Cooperazione Internazionale Sud Sud, a mezzo dei suoi avvocati, Giorgio Bisagna e Francesco Billetta, ambedue dell’Associazione Adduma (Avvocati Dei Diritti UMAni), nell'ambito dell'Inchiesta sulla nave Diciotti, ha depositato questa mattina una nuova memoria presso la

Migranti : inchiesta Diciotti - domani gli atti da Procura Agrigento ai pm di Palermo : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - Verranno inviati domani dalla Procura di Agrigento ai pm di Palermo, come apprende l'Adnkronos, gli atti del fascicolo contenente l'iscrizione nel registro degli indagati del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del capo di gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi. I

Palermo : bimbo inseguito da Migranti - rabbia su Fb 'bestie - crepino nella loro terra' (2) : (AdnKronos) - Raffaella non usa giri di parole. Per lei "se questi neri fossero stati persone normali e non bestie avrebbero bussato educatamente alla porta di casa del bambino e avrebbero chiesto indietro la bici". E la rabbia investe anche gli operatori del centro di accoglienza che avrebbero dovu

Palermo : bimbo inseguito da Migranti - rabbia su Fb 'bestie - crepino nella loro terra' (3) : (AdnKronos) - Un'escalation di violenza verbale, in cui c'è chi, però, prova a sottolineare il gesto sbagliato del bambino. "Non giustifico la reazione, che va assolutamente punita, e che anch'io avrei difeso mio figlio o qualunque altro bambino aggredito da un adulto - scrive -, ma il fatto che ogg

Palermo : bimbo inseguito da Migranti - rabbia su Fb 'bestie - crepino nella loro terra' : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - "Non riconosco più la mia comunità". Il sindaco di Partinico, Maurizio De Luca, è turbato. "Non so cosa stia accadendo" dice all'Adnkronos. Da settimane il centro di 32mila abitanti in provincia di Palermo che amministra dallo scorso giugno è sotto i riflettori per epi

Palermo - botte e insulti a 5 Migranti minorenni : identificati 3 aggressori : Sono stati individuati almena tre aggressori ch nella notte di Ferragosto hanno picchiato cinque migranti minorenni, ospiti nel centro di accoglienza Mediterranea di Partinico, in provincia di Palermo. Arrivano a una svolta le indagini dei carabinieri che sono risaliti ai responsabili grazie alle immagini girate da alcune videocamere di sorveglianza della zona. A essere videoregistrato è stato una parte della lite e l’inseguimento finale. ...

Palermo - quattro Migranti minorenni aggrediti mentre aspettavano il pulmino per tornare al centro di accoglienza : “Negri di merda, vi ammazziamo”: nella serata di ferragosto nuovo caso di violenza a sfondo razziale. Questa volta è accaduto a Trappeto, nel palermitano, vittime 4 ragazzi minorenni ospiti di un centro d’accoglienza. Un episodio che va a sommarsi agli oltre 50 casi contati in Sicilia negli ultimi due mesi. I giovani avevano trascorso la giornata nella spiaggia di Ciammarita (Palermo) assieme a una operatrice del centro per festeggiare il ...