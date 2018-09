Microsoft To-Do si aggiorna | introdotto il supporto per Windows Ink Insider

Microsoft Foto si aggiorna : introdotta l’accelerazione hardware : La UWP di sistema Microsoft Foto ha ricevuto un aggiornamento numerato 2018.18071.15310.0 e rilasciato in queste ore per tutti i PC e tablet Windows 10 aggiornati ad April Update. Novità Nelle impostazioni dell’app è stata aggiunta una nuova voce che consente di attivare o disattivare l’accelerazione hardware per la codifica video (di default risulta abilitata). Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download Microsoft ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Android e iOS : L’app Microsoft To-Do si è appena aggiornata alla versione 1.38 sull’App Store e sul Google Play per tutti i dispositivi con a bordo Android e iOS. Novità Annulla operazione – Se hai perso traccia delle tue attività importanti a causa delle tue mani grandi, abbiamo una soluzione. Puoi ora annullare l’operazione dopo aver rimosso un’attività dalla lista Importante. (Solo Android) Abbiamo migliorato la sincronizzazione, le prestazioni ...

Microsoft Whiteboard si aggiorna : condivisione delle lavagne per tutti : Microsoft Whiteboard, l’app per creare lavagne interattive, si è aggiornata ieri per Windows 10 estendendo la condivisione delle lavagne a tutti gli utenti. Changelog Adesso è possibile condividere i propri lavori gratuitamente con ogni account Microsoft. Precedentemente la funzionalità era un’esclusiva per gli utenti Office 365. Le opzioni ora hanno una forma stondata. Download La nuova versione di Microsoft Whiteboard è numerata ...

Windows 10 : Microsoft garantisce aggiornamenti più leggeri : Dalla nascita di Windows 10, Microsoft ha provveduto a migliorare sempre di più la gestione degli aggiornamenti di Windows Update seguendo i feedback inviati dagli utenti. Tra le modifiche apportate con le varie versioni dell’ultimo sistema operativo desktop targato Redmond spiccano sicuramente l’Unified Update Platform (UUP) che ha permesso di ridurre le dimensioni dei download fino al 35% e l’ottimizzazione software affinchè ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : L’app Microsoft To-Do continua ad aggiornarsi sul Microsoft Store per tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile arrivando alla versione 1.38.12321.0.-- Changelog - Utilizzi #tag per mantenere organizzate le tue attività da fare? Allora sarai felice di sapere che ora supportiamo i #tag nelle note, così come nel titolo delle attività. Hai avuto problemi nel sincronizzare il tuo account o hai incontrato strani messaggi di errore? Con ...

Windows 10 : Microsoft continua ad aggiornare silenziosamente la UWP di Esplora File : Con Windows 10 e i successivi aggiornamenti Microsoft ha sempre provveduto a sostituire le vecchie componenti legacy del sistema operativo con le più moderne scritte in UWP, un processo lungo ma necessario. Ad oggi il pannello di controllo è stato in maggioranza sostituito dalla nuova app Impostazioni, il vecchio Paint con Paint 3D, Internet Explorer con Microsoft Edge, Movie Maker con Foto, Windows Media Player con Groove Musica e così via ...

Microsoft Contatti si aggiorna : rimosso il menu hamburger : Breve comunicato per segnalarvi il rilascio su Windows 10 di un nuovo aggiornamento pubblico dedicato alla Universal Windows App di sistema Microsoft Contatti. Novità rimosso il menu hamburger: le tre opzioni Nuovo contatto, Filtra i Contatti e Impostazioni sono state spostate in una barra posizionata in alto. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download

Microsoft Launcher Beta si aggiorna con numerose novità ma ci aspettano ancora delle sorprese : Microsoft Launcher è una delle applicazioni per Android più supportate da Microsoft che la aggiorna periodicamente introducendo funzionalità sempre più interessanti e tutti gli sforzi sono senz’altro ripagati con più di 10 milioni di download e una valutazione pari a 4,6 su un massimo di 5.-- L’ultimo update rilasciato per la versione Beta risale a pochissime ore fa e, per chi lo volesse sapere, la versione numerata 4.13. Le novità sono ...

Microsoft Edge Preview si aggiorna per Android e iOS : La versione Preview di Microsoft Edge ha appena ricevuto sul Google Play Store e sull’App Store di casa Apple un nuovo interessante aggiornamento numerato 42.0.0.2285. Novità Migliorata l’integrazione con MSN Notizie: adesso è possibile ricevere in automatico le notifiche sulle ultime news più importanti. Vai velocemente alla pagina web Novità e suggerimenti dal menu Impostazioni. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al ...

Microsoft aggiorna Office Mobile : ecco i cambiamenti di agosto per Word - PowerPoint ed Outlook : Microsoft ha annunciato quali cambiamenti interesseranno i servizi contenuti in Office Mobile durante il mese di agosto L'articolo Microsoft aggiorna Office Mobile: ecco i cambiamenti di agosto per Word, PowerPoint ed Outlook proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Launcher (Beta) si aggiorna : rimosso il supporto per Android 4.0 [AGG1. Stabile] : [aggiornamento1 04/08/2018] L’update è ora disponibile anche per la versione stabile di Microsoft Launcher. -- La variante beta di Microsoft Launcher ha ricevuto nelle scorse ore un aggiornamento pieno di novità rilasciato sul Google Play Store di Android. La nuova versione è numerata 4.12.0.44656.

Microsoft Launcher per Android si aggiorna con alcune novità : Dal team di Microsoft Launcher arriva un nuovo aggiornamento di questa popolare applicazione Android: si tratta della versione 4.12. Ecco le novità L'articolo Microsoft Launcher per Android si aggiorna con alcune novità proviene da TuttoAndroid.

Microsoft rilascia un nuovo aggiornamento firmware per il Surface Book 2 : Da poche ore a questa parte risulta in rilascio un nuovo aggiornamento firmware dedicato al Surface Book 2, il convertibile di seconda generazione targato Microsoft. Changelog Intel(R) AVStream Camera 2500 – Camera 30.15063.6.6082 improves system stability. Intel(R) UHD Graphics 620 – Display adapters 24.20.100.6136 improves system stability. NVIDIA GeForce GTX 1050/1060 – Display adapters 23.21.13.9140 improves system stability. Surface ME – ...