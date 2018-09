Micrometeorite | sabotaggio o errore umano? Mistero sulla ISS

focus

: RT @RassegnaZampa: #StazioneSpaziale, la falla nella navicella causata da un trapano e non da un micrometeorite. Roscosmos: «Sabotaggio» h… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #StazioneSpaziale, la falla nella navicella causata da un trapano e non da un micrometeorite. Roscosmos: «Sabotaggio» h… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #StazioneSpaziale, la falla nella navicella causata da un trapano e non da un micrometeorite. Roscosmos: «Sabotaggio» h… - RassegnaZampa : #StazioneSpaziale, la falla nella navicella causata da un trapano e non da un micrometeorite. Roscosmos: «Sabotaggi… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) ... Opportunity, ci sei? Grafene: la retina artificiale L'emisfero nord di Giove in una fotosequenza In futuro avremo un vaccino per l'acne? Scienza, verità e bugie della vita quotidiana Cannabis e ...